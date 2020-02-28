Şanlıurfa’da İstihdama Yönelik Toplantı Düzenlendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Şanlıurfa’da istihdamın arttırılmasına yönelik Kurum Amirleri, Oda Başkanlıkları ve STK Temsilcileri ile değerlendirme toplantısı düzenlendi.Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Merkez İlçe Belediye Başkanları, Kurum Amirleri, Oda Başkanları ve STK Temsilcileri katıldı.Şanlıurfa istihdamının ve yatırımın görüşüldü toplantıda, yeni iş alanları sektörleri ve istihdama katkıda bulunacak olan konular masaya yatırıldı.Burada bir konuşma yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “İnşallah Şanlıurfa’mız için istihdam konusunda gerek çalışmaların ve hazırlıkları birlikte yapacağız. Bu güne kadar birlikte çok güzel çalışmalara imza attık. Kurum Amirleri, Oda Temsilcileri ve STK Temsilcilerimiz burada. İnşallah verimli bir toplanı olur” diye konuştu.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise, “Büyükşehir Belediyemizin ev sahipliğinde Şanlıurfa’da faaliyet gösteren Oda Başkanlarımız ve STK temsilcilerimiz bir aradayız. Şanlıurfalı vatandaşlarımızın istihdamına yönelik ortak akıl ile çalışmalar başlatıyoruz” dedi.Editör: Ahmet Şen