TSK, Rejim Ordusunu Füze Yağmuruna Tuttu

Önceki gece TSK'ya ait konvoya hava saldırı düzenleyen katil Esed'e bağlı rejim unsurlar 33 askerimizi şehit etmişti. Bu gelişmeden sonra TSK Suriye'de rejim unsurlarını ağır ateş altına alarak ilerliyor.

Bugün gün boyunca şu gelişmeler yaşandı;

Türk Silahlı Kuvvetleri, (TSK) Suriye sınırlarında bulunan ve rejim ordusunun en büyük askeri üslerinden biri olan Cirün askeri üssünü füzelerle vuruyor.

TSK İdlib güneyindeki m5 karayolunda seyir halinde olan Suriye ordusu konvoyunu füzelerle vurdu çok sayıda ölü ve yaralı var.

Türkiye İdlib bölgesinde askerlerinin bir daha saldırıya uğramaması için çok ciddi tedbirler alıyor ve bu konuda Rusya ile görüşmeler yapıyor