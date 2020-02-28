Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 28 Şubat 2020 22:45:00 Tarihinde eklenmiştir.

TSK, Rejim Ordusunu Füze Yağmuruna Tuttu

Önceki gece TSK'ya ait konvoya hava saldırı düzenleyen katil Esed'e bağlı rejim unsurlar 33 askerimizi şehit etmişti.

TSK, Rejim Ordusunu Füze Yağmuruna Tuttu

Önceki gece TSK'ya ait konvoya hava saldırı düzenleyen katil Esed'e bağlı rejim unsurlar 33 askerimizi şehit etmişti. Bu gelişmeden sonra TSK Suriye'de rejim unsurlarını ağır ateş altına alarak ilerliyor.

Bugün gün boyunca şu gelişmeler yaşandı;

Türk Silahlı Kuvvetleri, (TSK) Suriye sınırlarında bulunan ve rejim ordusunun en büyük askeri üslerinden biri olan Cirün askeri üssünü füzelerle vuruyor.

TSK İdlib güneyindeki m5 karayolunda seyir halinde olan Suriye ordusu konvoyunu füzelerle vurdu çok sayıda ölü ve yaralı var.

Türkiye İdlib bölgesinde askerlerinin bir daha saldırıya uğramaması için çok ciddi tedbirler alıyor ve bu konuda Rusya ile görüşmeler yapıyor

Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
TSK, Rejim Ordusunu Füze Yağmuruna Tuttu
TSK, Rejim Ordusunu Füze Yağmuruna Tuttu
Önceki gece TSK'ya ait konvoya hava saldırı düzenleyen katil Esed'e bağlı rejim unsurlar 33 askerimizi şehit etmişti.
Urfa'da Polis İle Kovalamacaya Girişen Şahıs Kaza Yaptı
Urfa'da Polis İle Kovalamacaya Girişen Şahıs Kaza Yaptı
Önceki gün Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda polis noktasını geçerken tek taraflı trafik kazası meydana gelmişti.
İdlib'de şehit olan askerlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu
İdlib'de şehit olan askerlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu
Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısında şehit olan kahraman askerlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu.
Provokatif sosyal medya paylaşımlarına soruşturma
Provokatif sosyal medya paylaşımlarına soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İdlib'de Türk askerine yönelik saldırıya ilişkin provokatif sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlattı.
GAP'ta 2 Milyon 704 Bin Dekar Arazi Sulamaya Açıldı
GAP'ta 2 Milyon 704 Bin Dekar Arazi Sulamaya Açıldı
Son 17 yılda GAP'la birlikte 2 milyon 704 bin dekar arazi sulamaya açıldı.
AK Parti, İlçe Kongrelerini İleri Bir Tarihe Erteledi
AK Parti, İlçe Kongrelerini İleri Bir Tarihe Erteledi
İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda 33 mehmetçik şehit oldu. Yaşanan bu acıların ardından Şanlıurfa’da AK Parti tarafından yapılması planlanan ilçe kongreleri ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.
2 çocuk babası olan şahıs, inşaat alanında ölü bulundu.
2 çocuk babası olan şahıs, inşaat alanında ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Germir mahallesi Avanos caddesi üzerinde bir inşaatta çalışan işçiler, sabah işe geldiklerinde inşaatın arkasında hareketsiz halde yatan birini gördü.
Türkiye'de Yaşayan Suriyeliler Avrupa'ya Akın Ediyor
Türkiye'de Yaşayan Suriyeliler Avrupa'ya Akın Ediyor
​İdlib’de rejim güçlerinin hain saldırısının ardından sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine yüzlerce göçmen Edirne’ye akın etmeye devam ediyor.
Urfa'da İntihar Eden Genç Hayatını Kaybetti
Urfa'da İntihar Eden Genç Hayatını Kaybetti
​Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir genç, kafasına silah dayayarak intihar etti. Cenaze, adli tıp morguna kaldırıldı.
Son Dakika Resmi Şehit Sayısı Açıklandı! Şehit Sayısı Artabilir
Son Dakika Resmi Şehit Sayısı Açıklandı! Şehit Sayısı Artabilir
Son Dakika: Resmi olarak açıklanan şehit sayısı 22 oldu. Reuters'e göre 34
Türkiye'nin Avrupa Sınır Kapıları Suriye'lilere Açıldı
Türkiye'nin Avrupa Sınır Kapıları Suriye'lilere Açıldı
Reuters: "Türkiye, Suriyeli göçmenlerin Avrupa'ya geçişini engellememe kararı aldı.
Son Dakika ​Suriye’de Türk Konvoyuna Saldırı: 33 Şehit
Son Dakika ​Suriye’de Türk Konvoyuna Saldırı: 33 Şehit
Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Türk askeri konvoyu göre saldırıya uğradı.
Şanlıurfa’da İstihdama Yönelik Toplantı Düzenlendi
Şanlıurfa’da İstihdama Yönelik Toplantı Düzenlendi
TSK, Rejim Ordusunu Füze Yağmuruna Tuttu
TSK, Rejim Ordusunu Füze Yağmuruna Tuttu
​Karaköprü’de Dev Uçurum Oluştu; Çocukların Hayatı Tehlikede!
​Karaköprü’de Dev Uçurum Oluştu; Çocukların Hayatı Tehlikede!
Urfa'da Polis İle Kovalamacaya Girişen Şahıs Kaza Yaptı
Urfa'da Polis İle Kovalamacaya Girişen Şahıs Kaza Yaptı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:32
Güneş
06:52
Öğle
12:43
İkindi
15:52
Akşam
18:24
Yatsı
19:38
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿