​Karaköprü’de Dev Uçurum Oluştu; Çocukların Hayatı Tehlikede!

Müftülükler Neden Görevini Yapmıyor

Çocuklarımızın Hayatı Bu Kadar Değerli Değil mi?

Şanlıurfa’nın Karaköprü İlçesi Narlıkuyu Mahallesinde bulunan Fatma Koç Camisin yan tarafında istinat duvarının olmaması ortaya dev bir uçurum çıkarıyor. Yıllardır bu şekilde olan söz konusu uçurumdan dolayı mahalle sakinleri çocuklarını camiden uzak tutuyor. Çocuklar günün her saati söz konusu uçurumdan düşme tehlikesi geçiriyor.Fatma Koç camisinin inşaatından bu yana oluşan uçurum defalarca gündeme gelmesine rağmen yetkililerin gereken çalışmayı yapmaması tepkilere neden oluyor. Mahalle sakinleri İl ve İlçe müftülüklerinin neden gerekli çalışmayı yapmadığını sorarak tepki gösterdi. Mahalle sakinleri, Müftülükler neden varlar bilmiyoruz. Bizim çocuklarımız buradan düşerse sebebi kimdir?.” dedi.Çocuklarının bu çukurdan dolayı sürekli tehlike altında olduklarını belirten mahalle sakinleri, “Buraya bir istinat duvarı yapmak o kadar zor bir olay değil. Koskoca ilçede bu duvarı yapacak bir kurum yok. Bizim çocuklarımızın hayatın bu duvara harcanacak para kadar değerli değil mi?. Yetkililerin bir an evvel gelip buraya bir çözüm bulması gerekiyor.” diyerek tepkilerini dile getirdiler.Editör: Ahmet Şen