Urfalı Esnaf'ta İdlib Açıklaması

Şanlıurfa’da bir grup esnaf, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerlerimizle ilgili basın açıklaması düzenledi. Esnaf, şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dilerken devletin yanında da olduklarını ifade etti.Esad rejiminin yaptığı hain hava saldırısı sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit oldu. Tüm Türkiye’ye şehitlerine ağlarken devletin bütün kademeleri yapılması gerekenler konusunda toplantı üstüne toplantı yapıyor. Urfa’da da Urfa İş Hanı esnafı, saldırıyı kınadı. Şehitler için dualar edildi.Şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Salih Kaya, ”Devletimiz hangi kararı alırsa alsın yanındayız. Savaş durumundayız. Gerekirse canımızı feda ederiz. Devletimizin yanındayız. Şehitlerimize Allahtan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz..” dedi.Editör: Ahmet Şen