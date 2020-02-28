Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 28 Şubat 2020 20:07:52 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa'daki Suriyelilerin Dükkanları Kapı Duvar

İdlib'deki hava saldırısının ardından Şanlıurfa'da bulunan Suriyeliler iş yerlerini açmadı.

Şanlıurfa'daki Suriyelilerin Dükkanları Kapı Duvar

İdlib'de hava saldırısında Türk askerlerinin şehit edilmesi ile birlikte Şanlıurfa'da bulunan Suriyeliler iş yerlerini açmadı. 



 

Saldırı Sonrası Bütün Dükkanlar Kapı Duvar

Gün boyunca kapalı kalan işyerlerini açılmaması Topçu Myedanı ve etrafında adeta hayat durdu. Normal şartlarda Topçu Meydanı'nda adım başı bulunan Suriyeliler, İdlib'deki saldırının ardından kepenk kapattılar. Topçu meydanı'nda bulunan esnafların hemen hemen tamamının Suriyelilerden oluşması saldırıdan sonra işyerlerinin kapalı olması bu görüntülü oluşmasına sebep oldu.


















Editör: Ahmet Şen
Yorum Yap
Güncel
Şanlıurfa'daki Suriyelilerin Dükkanları Kapı Duvar
Şanlıurfa'daki Suriyelilerin Dükkanları Kapı Duvar
İdlib'deki hava saldırısının ardından Şanlıurfa'da bulunan Suriyeliler iş yerlerini açmadı.
Şanlıurfa'da şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Şanlıurfa'da şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
​Suriye’nin İdlib kentinde Esad rejiminin hava saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için Şanlıurfa’da gıyabi cenaze namazı kılındı.
​Eyyübiye Belediyesi Projeleri Bir Bir Hayata Geçiriyor
​Eyyübiye Belediyesi Projeleri Bir Bir Hayata Geçiriyor
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yapımına başlanılan ve kısa süre içinde hizmete sunulacak olan Nostaljik Çocuk Oyun Dünyası alanında incelemelerde bulundu. Başkan Kuş,” Projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. “ dedi.
Meteoroloji'den yağış uyarısı!
Meteoroloji'den yağış uyarısı!
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu yağışlı geçecek. Şanlıurfa'da ise hafta sonu yağışlı geçecek.
Türkiye En Çok Eroin Yakalayan Ülkelerin Başında Geliyor
Türkiye En Çok Eroin Yakalayan Ülkelerin Başında Geliyor
Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB) tarafından oluşturulan 2019 Raporu, dünya ile aynı anda paylaşıldı.
Türkiye'den 5 ülkeye vize muafiyeti
Türkiye'den 5 ülkeye vize muafiyeti
​Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Hırvatistan, İrlanda, Malta, Portekiz ve Norveç vatandaşlarına 2 Mart 2020 tarihinden itibaren turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlandığını bildirdi.
Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Regaip Kandili coşkusu
Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Regaip Kandili coşkusu
​Peygamberler şehri olarak bilinen Şanlıurfa’da Regaip Kandili dolayısıyla camiler doldu.
​Adnan Oktar’ın Kediciği İtiraf Etti: Oktar, Bana İtaat Eden Allah’a İtaat Eder Diyordu
​Adnan Oktar’ın Kediciği İtiraf Etti: Oktar, Bana İtaat Eden Allah’a İtaat Eder Diyordu
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davada etkin pişmanlıktan yararlanan sanıklardan Ayça Pars örgüt yapısını anlattı. Pars, Adnan Oktar’ın kendilerine “Bana itaat eden Allah’a itaat eder” dediğini, kendilerinden mini etek giyilmesini istediğini kaydetti.
​Görümcesinin Kocası ile Kaçtı: Görümcem Bana Destek Oluyor
​Görümcesinin Kocası ile Kaçtı: Görümcem Bana Destek Oluyor
Mehmet isimli şahıs katıldığı TV programında, damadı Ramazan Soylu'nun gelini Şerife Uyanık'ı kaçırdığını iddia etti. İddialar izleyenleri şaşkına çevirirken, görümcesinin kocası ile kaçan Şerife Uyanık: “Görümcem ve eşi bana destek oluyor, ailemin yapmadığı şeyi bana yapıyorlar” dedi.
Sınıra Obüs Sevkıyatı Sürüyor
Sınıra Obüs Sevkıyatı Sürüyor
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız sürüyor.
​İntihar etmek isteyen Suriyeli ikna edilerek indirildi
​İntihar etmek isteyen Suriyeli ikna edilerek indirildi
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısına çıkan Suriye uyruklu şahıs, intihar girişiminde bulundu.
Şanlıurfa'da kaçak avlanmış 9 kınalı keklik ele geçirildi
Şanlıurfa'da kaçak avlanmış 9 kınalı keklik ele geçirildi
Şanlıurfa’da kaçak avlanıldığı belirlenen 9 kınalı keklik ele geçirildi.
Urfa'da Polis İle Kovalamacaya Girişen Şahıs Kaza Yaptı
Urfa'da Polis İle Kovalamacaya Girişen Şahıs Kaza Yaptı
Urfalı Esnaf'ta İdlib Açıklaması
Urfalı Esnaf'ta İdlib Açıklaması
Şanlıurfa'daki Suriyelilerin Dükkanları Kapı Duvar
Şanlıurfa'daki Suriyelilerin Dükkanları Kapı Duvar
Şanlıurfa'da şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Şanlıurfa'da şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:32
Güneş
06:52
Öğle
12:43
İkindi
15:52
Akşam
18:24
Yatsı
19:38
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿