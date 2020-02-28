Şanlıurfa'daki Suriyelilerin Dükkanları Kapı Duvar

Saldırı Sonrası Bütün Dükkanlar Kapı Duvar

İdlib'de hava saldırısında Türk askerlerinin şehit edilmesi ile birlikte Şanlıurfa'da bulunan Suriyeliler iş yerlerini açmadı.Gün boyunca kapalı kalan işyerlerini açılmaması Topçu Myedanı ve etrafında adeta hayat durdu. Normal şartlarda Topçu Meydanı'nda adım başı bulunan Suriyeliler, İdlib'deki saldırının ardından kepenk kapattılar. Topçu meydanı'nda bulunan esnafların hemen hemen tamamının Suriyelilerden oluşması saldırıdan sonra işyerlerinin kapalı olması bu görüntülü oluşmasına sebep oldu.Editör: Ahmet Şen