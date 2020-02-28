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Bu haber 28 Şubat 2020 14:35:28 Tarihinde eklenmiştir.

GAP'ta 2 Milyon 704 Bin Dekar Arazi Sulamaya Açıldı

Son 17 yılda GAP'la birlikte 2 milyon 704 bin dekar arazi sulamaya açıldı.

GAP'ta 2 Milyon 704 Bin Dekar Arazi Sulamaya Açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Bu kapsamda Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Şanlıurfa’ya yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Kurumumuz tarafından tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörü diğer sektörlerin de itici sektörü olmuştur. Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelmiş, bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansımıştır.
Sulama Projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkânlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır.
GAP’la Türkiye Kazanıyor, Şanlıurfa Kazanıyor…
Bölgenin kalkınması, vatandaşların refah seviyelerinin yükseltilmesi, işsizliğin ve terör hadiselerinin azaltılması adına bölgenin makus talihini değiştirecek Güneydoğu Anadolu Projesi hız kesmeden devam etmekte olduğunu belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, ‘Son 17 yılda Şanlıurfa iline yapılan yatırımlar hakkında yazılı açıklamada ‘GAP’ın en önemli illerinden biri de Şanlıurfa’dır. Son 17 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleri ile 2 milyon 704 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece çiftçilerimize yıllık 1,166 milyar TL zirai gelir artışı sağladık.
Yakın bir gelecekte Şanlıurfa’yı ülkemizin ve Dünya’nın önemli bir gıda üretim üssü haline getirmek için sulama yatırımlarını gece gündüz devam ettiriyoruz.
Şanlıurfa’dan Mardin’e Nehir Akıyor…
Şanlıurfa - Mardin Ana Kanalı, adeta  bir suni nehir gibidir. 221 km uzunluğundaki ana kanalın debisi 200 m3/sn olup, Kızılırmak Nehrinin Mart ayı debisine eşittir. 221 km uzunluğundaki bu kanal 161 km’lik Süveyş Kanalından daha uzundur. 
Suruç Ovası Pompaj Sulaması Projesi
Suruç Ovasının sulanması vatandaşlarımızın 100 yılık bir hayali idi. Suyu, münbit Suruç Ovasına getirmek hükümetimize nasip oldu. Atatürk Barajından alınan su, terfi merkezi, ana kanallar ve Dünyanın sayılı dev sulama tüneli ile ovaya aktarıldı ve hasret sona erdi.
Proje ile Suruç ilçe merkezi ve 134 yerleşim yerine ait toplam 950.970 dekar arazinin sulanmasını kapsamaktadır.
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