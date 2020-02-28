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Bu haber 28 Şubat 2020 13:44:07 Tarihinde eklenmiştir.

​Eyyübiye Belediyesi Projeleri Bir Bir Hayata Geçiriyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yapımına başlanılan ve kısa süre içinde hizmete sunulacak olan Nostaljik Çocuk Oyun Dünyası alanında incelemelerde bulundu. Başkan Kuş,” Projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. “ dedi.

​Eyyübiye Belediyesi Projeleri Bir Bir Hayata Geçiriyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yapımına başlanılan ve kısa süre içinde hizmete sunulacak olan Nostaljik Çocuk Oyun Dünyası alanında incelemelerde bulundu. Başkan Kuş,” Projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. “ dedi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yapımına başlanılan ve kısa süre içinde hizmete sunulacak olan Nostaljik Çocuk Oyun Dünyası alanında incelemelerde bulundu. Eyyübiye Belediyesi’nin, yeni neslin geleneklerden kopmaması için projelendirdiği Nostaljik Çocuk Oyun Dünyası’nda yapım süreci başladı.  İçerisinde gülle, topaç, tahta leyli, bilyeli araba, dönme dolap  gibi eski oyunların  olduğu ve yaklaşık 3100 metrekarelik alanı kapsayan projede yapım süreci geçtiğimiz hafta başladı. Çalışmaların başladığı alnı Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Yıldırım ve İsmail Özbek’le birlikte inceleyen Başkan Kuş, ilgililerden çalışmalardan hakkında bilgi aldı. Aileleriyle birlikte gelecek olan çocukların doya doya eğlenebilecekleri alan için aileleri de unutmayan Başkan Kuş, birim amirlerine talimat verip,  ailelerinde dinlenip, çocuklarını izleyebilecekleri bir alan oluşturulmasını istedi.
 
Nostaljik Çocuk Oyun Dünyası’nın bir ay içinde tamamlanacağını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş,” Her platformda çocuklarımızı önemsediğimizi ifade etmiştik. Yaklaşık iki ay önce nostaljik oyun dünyasını Eyyübiyeli çocuklarımıza, Şanlıurfalı çocuklarımıza kazandıracağımızı ifade etmiştik. Çok şükür temelini attık. Yapımına başladık. İnşallah 1 ay gibi bir süre içinde hizmete sunmayı hedefliyoruz. Bizim önemsediğimiz bir proje. Çocuklarımız maalesef babalarımızın, amcalarımızın, dedelerimizin geçmişte oynadıkları oyunları unuttular. Bir kültür kayboluyor. Biz bu kültürü  çocuklarımıza nasıl kazandırabiliriz şeklinde istişarelerde bulunduk. Meclis üyelerimizle birlikte başkan yardımcılarımızla birlikte birim müdürlerimizle birlikte bunun istişaresini yaptık ve böyle bir projeyi tasarladık. Tabi bu projede emeği geçen Mehmet Cengiz kardeşimize ayrıca  teşekkür ediyorum. Çünkü  başından sonuna kadar Mehmet Cengiz kardeşimiz takip etti  ve  İnşallah bir ay içerisinde nostaljik oyun dünyasını  Şanlıurfalı çocuklarımıza  kazandırmış olacağız Allah hayırlı uğurlu eylesin inşallah.” Dedi.
 
Eyyübiye Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Yıldırım ise,” Başkanımızın öncülüğünde Eyyübiye için çalışıyoruz. Özelikle bu park çocuklarımız için yeni bir yaşam alanı olacak. Bizi çocukluğumuza götürecek. Biz de çocuklarımızla birlikte gelip, burada zaman geçireceğiz inşallah. Arkadaşlarımızla birlikte başkanımızın yanındayız ve çalışmalarına ortağız. inşallah başkanımızın öncülüğünde güzel işler yapmaya devam edeceğiz. “ şeklinde konuştu.
 
Başkan Kuş’un her zaman yanında olduklarını ve Başkanın güzel çalışmalara imza attığını söyleyen Meclis Üyesi İsmail Özbek ise şunları söyledi;”Başkanımız Gece gündüz demeden sahada aktif olarak çalışıyor. Eyyübiyeli çocuklar böyle bir Başkana sahip oldukları için çok şanslı. Çocuklarımız için çok güzel projeler var. Başkanımızdan Allah razı olsun. Meclis üyeleri olarak Başkanımızın her zaman yanındayız. “

Editör: Ahmet Şen
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​Eyyübiye Belediyesi Projeleri Bir Bir Hayata Geçiriyor
​Eyyübiye Belediyesi Projeleri Bir Bir Hayata Geçiriyor
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yapımına başlanılan ve kısa süre içinde hizmete sunulacak olan Nostaljik Çocuk Oyun Dünyası alanında incelemelerde bulundu. Başkan Kuş,” Projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. “ dedi.
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