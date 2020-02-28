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Bu haber 28 Şubat 2020 12:45:00 Tarihinde eklenmiştir.

Meteoroloji'den yağış uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu yağışlı geçecek. Şanlıurfa'da ise hafta sonu yağışlı geçecek.

Meteoroloji'den yağış uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra Erzurum ve Muş çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Şanlıurfa’da hafta sonu yağış bekleniyor: Cumartesi Günü 15 derece Pazar Günü 13 derece ve yağışlı bekleniyor.

Editör: Ahmet Şen
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Meteoroloji'den yağış uyarısı!
Meteoroloji'den yağış uyarısı!
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu yağışlı geçecek. Şanlıurfa'da ise hafta sonu yağışlı geçecek.
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