Urfa'da İntihar Eden Genç Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir genç, kafasına silah dayayarak intihar etti. Cenaze, adli tıp morguna kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Koruklu Mahallesi’nde bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet B.’nin (26) psikolojik sorunları bulunuyordu. Evindeki silahı kafasına dayayan Mehmet B., intihar etti. Olay yerine gelen ekipler, gencin öldüğünü saptadı. Cenaze, otopsisi yapılmak üzere Urfa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.Soruşturma sürüyor.Editör: Ahmet Şen