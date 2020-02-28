Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 28 Şubat 2020 09:45:00 Tarihinde eklenmiştir.

Türkiye'den 5 ülkeye vize muafiyeti

​Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Hırvatistan, İrlanda, Malta, Portekiz ve Norveç vatandaşlarına 2 Mart 2020 tarihinden itibaren turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlandığını bildirdi.

Türkiye'den 5 ülkeye vize muafiyeti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Hırvatistan, İrlanda, Malta, Portekiz ve Norveç vatandaşlarına 2 Mart 2020 tarihinden itibaren turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlandığını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yaptığı yazılı açıklamada, "Avrupa Birliği ve Schengen bölgesi üyelerine yönelik vize rejimimizde bir bütünlük sağlamak adına Hırvatistan, İrlanda, Malta, Portekiz ve Norveç vatandaşlarına, 2 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye'ye gerçekleştirecekleri turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanması kararlaştırılmıştır. Bu adımla, söz konusu ülkelerle turizm potansiyelimizin arttırılması ve diğer alanlardaki ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi amaçlanmaktadır" dedi.

Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Türkiye'den 5 ülkeye vize muafiyeti
Türkiye'den 5 ülkeye vize muafiyeti
​Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Hırvatistan, İrlanda, Malta, Portekiz ve Norveç vatandaşlarına 2 Mart 2020 tarihinden itibaren turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlandığını bildirdi.
Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Regaip Kandili coşkusu
Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Regaip Kandili coşkusu
​Peygamberler şehri olarak bilinen Şanlıurfa’da Regaip Kandili dolayısıyla camiler doldu.
​Adnan Oktar’ın Kediciği İtiraf Etti: Oktar, Bana İtaat Eden Allah’a İtaat Eder Diyordu
​Adnan Oktar’ın Kediciği İtiraf Etti: Oktar, Bana İtaat Eden Allah’a İtaat Eder Diyordu
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davada etkin pişmanlıktan yararlanan sanıklardan Ayça Pars örgüt yapısını anlattı. Pars, Adnan Oktar’ın kendilerine “Bana itaat eden Allah’a itaat eder” dediğini, kendilerinden mini etek giyilmesini istediğini kaydetti.
​Görümcesinin Kocası ile Kaçtı: Görümcem Bana Destek Oluyor
​Görümcesinin Kocası ile Kaçtı: Görümcem Bana Destek Oluyor
Mehmet isimli şahıs katıldığı TV programında, damadı Ramazan Soylu'nun gelini Şerife Uyanık'ı kaçırdığını iddia etti. İddialar izleyenleri şaşkına çevirirken, görümcesinin kocası ile kaçan Şerife Uyanık: “Görümcem ve eşi bana destek oluyor, ailemin yapmadığı şeyi bana yapıyorlar” dedi.
Sınıra Obüs Sevkıyatı Sürüyor
Sınıra Obüs Sevkıyatı Sürüyor
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız sürüyor.
​İntihar etmek isteyen Suriyeli ikna edilerek indirildi
​İntihar etmek isteyen Suriyeli ikna edilerek indirildi
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısına çıkan Suriye uyruklu şahıs, intihar girişiminde bulundu.
Şanlıurfa'da kaçak avlanmış 9 kınalı keklik ele geçirildi
Şanlıurfa'da kaçak avlanmış 9 kınalı keklik ele geçirildi
Şanlıurfa’da kaçak avlanıldığı belirlenen 9 kınalı keklik ele geçirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Okul ihtiyacını tamamen çözmeyi hedefliyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Okul ihtiyacını tamamen çözmeyi hedefliyoruz'
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Milli Eğitim Bakanlığımızın 21 bin dersliğe sahip 13 bin yeni okula ihtiyacı bulunuyor. Ülkemizin seçkin iş insanları ve hayırseverlerinin desteği ile Milli Eğitim Bakanlığımızın okul ihtiyacını tamamen çözmeyi hedefliyoruz” dedi.
Haliliye ‘şoklama' uygulaması ile temizleniyor
Haliliye ‘şoklama' uygulaması ile temizleniyor
​Haliliye Belediyesi, ilçe merkezinde yer alan tüm mahalleler için programladığı ‘şoklama’ uygulamasıyla mahallelerde özel temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
Mehmetçik Herkese Şefkatle Yaklaşıyor
Mehmetçik Herkese Şefkatle Yaklaşıyor
Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durumlar Müdürlüğü, sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiklerin ihtiyaçlarını temin etmeye devam ediyor.
Bahattin Yıldız, Eleştirilere Cevap Verdi
Bahattin Yıldız, Eleştirilere Cevap Verdi
AK Parti’nin Şanlıurfa’daki ilçe kongrelerini ve yapılan çalışmaları değerlendirmek için basın mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, kamuoyunda gündeme gelen eleştirilere de cevap verdi.
Sınır hattındaki karakollara beton blok sevkıyatı yapılıyor
Sınır hattındaki karakollara beton blok sevkıyatı yapılıyor
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin Suriye sınır hattında bulunan karakollara beton blok sevkıyatı yapılıyor.
Urfa'da İntihar Eden Genç Hayatını Kaybetti
Urfa'da İntihar Eden Genç Hayatını Kaybetti
Türkiye'den 5 ülkeye vize muafiyeti
Türkiye'den 5 ülkeye vize muafiyeti
Rusya Açıkladı: Türk Askerini Kim Vurdu
Rusya Açıkladı: Türk Askerini Kim Vurdu
Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Regaip Kandili coşkusu
Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Regaip Kandili coşkusu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:32
Güneş
06:52
Öğle
12:43
İkindi
15:52
Akşam
18:24
Yatsı
19:38
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿