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Bu haber 28 Şubat 2020 00:37:25 Tarihinde eklenmiştir.

Son Dakika ​Suriye’de Türk Konvoyuna Saldırı: 33 Şehit

Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Türk askeri konvoyu göre saldırıya uğradı.

Son Dakika ​Suriye’de Türk Konvoyuna Saldırı: 33 Şehit

Konuyla ilgili açıklama yapan Hatay Valisi Rahmi Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur.

Hemşehrilerimden müsterih olmalarını, hastanelerin etrafında herhangi yığılma olmamasını buradan istirham ediyorum. Tüm tedbirler alınmış, tüm sağlık personelimiz görevi başındadır. Yaralılarımıza gerekli müdahaleler yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın katılımıyla Güvenlik Zirvesi gerçekleştirildi. Zirve, 2 saat sürdü. 





Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
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Son Dakika ​Suriye’de Türk Konvoyuna Saldırı: 33 Şehit
Son Dakika ​Suriye’de Türk Konvoyuna Saldırı: 33 Şehit
Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Türk askeri konvoyu göre saldırıya uğradı.
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