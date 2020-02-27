Start Fuarcılığın Şanlıurfa’da Düzenlediği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarında Skandal

Katılımcılar Memnun Kalmadı

Tanıtım Eksikliği Var

Bir Daha Katılmayacağız

Güvenlik Zafiyeti Vardı

Güvenlikçiler Görevlerini Düzgün Yapmadı

-​Start Fuarcılık, Katılımcıları Hayal Kırıklığına UğrattıHer Start Fuarcılık tarafından düzenlenen ancak katılımcıları sürekli olarak hayal kırıklığına uğratan Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı bu yıl da beklentinin çok gerisinde kaldı. Çeşitli illerden Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarına katılan katılımcı firmalar, Şanlıurfa’nın tarım ve hayvancılık kenti olduğunu ve bu kente yakışır bir fuar olmadığını söyledi.Şehirde Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmadığını belirten katılımcılar, “Türkiye tarımı açısından bu kadar önemli bir kent olan Şanlıurfa’da düzenlenecek olan Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarının hiçbir tanıtım yapılmadan açılması ve bu şekilde de sona ermesi bizleri hayal kırıklığına uğrattı.” diye tepki gösterdi.Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarına gereken özenin gösterilmemesinden dolayı fuar alanı boş kaldı. Çoğu standın önünün bomboş kalırken katılımcılar kara kara düşündürdü. Geçen sene olduğu gibi bu sene de eli boş dönen kimi katılımcılar bir daha katılmayacaklarını belirtti. Katılımcılar zarar edeceklerine katılmamayı tercih edeceklerini söyledi.Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarında sergilenen tarım makineleri çocuklar ve katılımcılar için adeta tehlike saçtı. Tarım makinelerinin içerisinde en büyüklerinden biri olan biçerdöverin üstüne çıkan çocuklar hayatlarını tehlikeye soktu. Çocukların bu tehlikeli oyununa karşı Start Fuarcılık yetkilileri sadece seyirci olarak kalmayı tercih etti.Fuar alanı girişinde ziyaretçileri üstün körü xray cihazından geçiren Star Fuarcılık görevlileri çoğu zaman uyarı veren cihazı duymazlıktan geldi. Normal şartlarda bu gibi büyük organizasyonlarda xray cihazı ve diğer güvenlik cihazlarının kullanılması gerekirken güvenlik görevlilerinin bu şartları tam anlamıyla uygulamadığı gözlerden kaçmadı.Editör: Ahmet Şen