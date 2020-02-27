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Bu haber 27 Şubat 2020 19:54:14 Tarihinde eklenmiştir.

Start Fuarcılığın Şanlıurfa’da Düzenlediği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarında Skandal

Şanlıurfa’da 20-23 Şubat tarihleri arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı sessiz sedasız bir şekilde gerçekleştirildi. Hiçbir tanıtım ve reklam yapılmadan Start Fuarcılık tarafından düzenlen Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı beklentinin çok gerisinde kaldı. Binlerce lira para vererek buradan stant kiralayan katılımcılar ise eli boş döndü.

Start Fuarcılığın Şanlıurfa’da Düzenlediği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarında Skandal

-​Start Fuarcılık, Katılımcıları Hayal Kırıklığına Uğrattı


 

Katılımcılar Memnun Kalmadı

Her Start Fuarcılık tarafından düzenlenen ancak katılımcıları sürekli olarak hayal kırıklığına uğratan Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı bu yıl da beklentinin çok gerisinde kaldı. Çeşitli illerden Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarına katılan katılımcı firmalar, Şanlıurfa’nın tarım ve hayvancılık kenti olduğunu ve bu kente yakışır bir fuar olmadığını söyledi. 





 

Tanıtım Eksikliği Var

Şehirde Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmadığını belirten katılımcılar, “Türkiye tarımı açısından bu kadar önemli bir kent olan Şanlıurfa’da düzenlenecek olan Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarının hiçbir tanıtım yapılmadan açılması ve bu şekilde de sona ermesi bizleri hayal kırıklığına uğrattı.” diye tepki gösterdi.





 

Bir Daha Katılmayacağız

Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarına gereken özenin gösterilmemesinden dolayı fuar alanı boş kaldı. Çoğu standın önünün bomboş kalırken katılımcılar kara kara düşündürdü. Geçen sene olduğu gibi bu sene de eli boş dönen kimi katılımcılar bir daha katılmayacaklarını belirtti. Katılımcılar zarar edeceklerine katılmamayı tercih edeceklerini söyledi.








 

Güvenlik Zafiyeti Vardı

Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarında sergilenen tarım makineleri çocuklar ve katılımcılar için adeta tehlike saçtı. Tarım makinelerinin içerisinde en büyüklerinden biri olan biçerdöverin üstüne çıkan çocuklar hayatlarını tehlikeye soktu. Çocukların bu tehlikeli oyununa karşı Start Fuarcılık yetkilileri sadece seyirci olarak kalmayı tercih etti.





 

Güvenlikçiler Görevlerini Düzgün Yapmadı

Fuar alanı girişinde ziyaretçileri üstün körü xray cihazından geçiren Star Fuarcılık görevlileri çoğu zaman uyarı veren cihazı duymazlıktan geldi. Normal şartlarda bu gibi büyük organizasyonlarda xray cihazı ve diğer güvenlik cihazlarının kullanılması gerekirken güvenlik görevlilerinin bu şartları tam anlamıyla uygulamadığı gözlerden kaçmadı.









Editör: Ahmet Şen  
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Start Fuarcılığın Şanlıurfa’da Düzenlediği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarında Skandal
Start Fuarcılığın Şanlıurfa’da Düzenlediği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarında Skandal
Şanlıurfa’da 20-23 Şubat tarihleri arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı sessiz sedasız bir şekilde gerçekleştirildi. Hiçbir tanıtım ve reklam yapılmadan Start Fuarcılık tarafından düzenlen Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı beklentinin çok gerisinde kaldı. Binlerce lira para vererek buradan stant kiralayan katılımcılar ise eli boş döndü.
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