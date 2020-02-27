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Bu haber 27 Şubat 2020 22:30:46 Tarihinde eklenmiştir.

​Abdest Alan Vatandaşın 4 Bin 400 TL'sini Çaldı

Abdest alırken ceketini şadırvana asan bir kişinin cebinden 4 bin 400 TL çalan şüpheli polis tarafından yakalandı.

​Abdest Alan Vatandaşın 4 Bin 400 TL'sini Çaldı

Olay, Elazığ’a bağlı Abdullahpaşa Mahallesi Batı Camii Şadırvanında meydana geldi. 



 

Abdest Almak İçin Astığı Ceketinden 4 Bin 400 TL Çalındı

Edinilen bilgiye göre, Şadırvandan abdest almak için ceketini asan şahsın, cebinde bulunan 4 bin 400 TL, yankesicilik yöntemi ile çalındı. Abdest aldıktan sonra parasının çalındığını fark eden şahıs, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yankesicilik olayı ile ilgili yaptığı çalışmada güvenlik kamerasından şüpheli S.D'yi tespit etti. Bunun üzerine 18 ayrı suçtan kaydı bulunan S.D'nin, eşkal bilgileri tüm ekiplere dağıtıldı. Şüpheli ekipler tarafından kent merkezinde tespit edilerek yakalandı.

Emniyette ifadesi alınan S.D, adliyeye sevk edildi.




Editör: Ahmet Şen 

 
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Asayiş
​Abdest Alan Vatandaşın 4 Bin 400 TL'sini Çaldı
​Abdest Alan Vatandaşın 4 Bin 400 TL'sini Çaldı
Abdest alırken ceketini şadırvana asan bir kişinin cebinden 4 bin 400 TL çalan şüpheli polis tarafından yakalandı.
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