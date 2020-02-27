​Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı

Zimmete Para Geçirmek, Yolsuzluk ve Belgede Sahtecilik Yaptılar

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan belediye başkan yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.Öte yandan dün gece Yalova Belediyesinde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 3 kişi gözaltına alındı.Edilen bilgiye göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan Resmi Belgede Sahtecilik, Zimmet, Nitelikli Dolandırıcılık ve Görevi Kötüye Kullanma suçları kapsamında T.T., H.Ç. ve E.G. isimli kişiler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 25.02.2020 günü yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı.Editör: Ahmet Şen