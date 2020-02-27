​Özyavuz, Vatandaşların kandilini Kutladı

Sabah saatlerinde belediye binasına gelen başkan Özyavuz burada birebir vatandaşları dinledikten sonra meclis üyeleri ve muhtarlarla birlikte ilçe merkezini gezerek vatandaşların Regaip kandilini kutladı.Pazar yeri mesire alanı ve caddeleri gezen başkan Özyavuz daha sonra Şeyh Hayati Harrani Camii ve Türbesini ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.Özyavuz yaptığı açıklamada; Hep birlikte Allah'ın bereket, rahmet ve mağfiretinin bol bol ihsan edildiği üç ayların müjdecisi Regaip kandiline erişmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Allah (c.c) katında zamanların değerleri birbirine eşittir. Ancak öyle zamanlar vardır ki ve o zamanlarda öyle hadiseler olur ki, o vakte diğer zaman dilimlerinden daha üstün bir değer kazandırır. Bu gece, yalvarış ve yakarışların Yüce Mevla'ya sunulduğu ve O'nun rahmetinden af istenildiği umut, huzur ve müjde gecesidir. Bu mübarek gecede yapılacak dualar birlik ve beraberliğimizi güçlendirsin, kardeşlik duygularımızı pekiştirsin. Mübarek Recep ayını ve Regaip kandilini tebrik eder, Cenabı Allah'tan iki cihan saadeti niyaz ederim" ifadelerinde bulundu.Editör: Ahmet Şen