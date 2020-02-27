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Bu haber 27 Şubat 2020 16:29:26 Tarihinde eklenmiştir.

​Eski Hakim ve Eşi Cinayetten Yargılanıyor

Balkondan düşen Cengiz E.’nin ölümüne ilişkin davada eski hakim Mehmet Engin A. ile eşinin yargılanmasına başlandı. Duruşmada eski hakimin eşi Mehtap A., Cengiz E. ile arasında bir birliktelik olduğunu söyledi. Tutuksuz sanıklar ilk savunmalarında cinayet suçlamasını kabul etmedi.

​Eski Hakim ve Eşi Cinayetten Yargılanıyor

Küçükçekmece'de 6 Temmuz 2018'de Cengiz E.(43), karşı komşusu eski hakim Mehmet Engin A.'nın(66) 12. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında maktulün, eski hakimin eşi Mehtap A.(44) ile bir birlikteliği olduğu ortaya çıkmıştı. Eski hakim ve eşinin ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi talep edilirken, 2 sanık tutuksuz olarak yargılanmaya başlandı.
Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık eşler Mehmet Engin A. ile Mehtap A. hazır bulundu. Duruşmaya müştekiler ile taraf avukatları da katıldı. Sanık avukatları müvekkilinin eski hukukçu olması nedeniyle duruşmanın kapalı yapılması talebinde bulundu. Mahkeme ise bu talebi reddetti.



 

“Kendi evladım gibiydi hayatımın şokunu yaşadım”

Duruşmada savunması sorulan eski hakim Mehmet Engin A. olay günü oturdukları site içerisinde çocuklara yönelik bir etkinlik olduğunu ve oğlunu alarak o etkinliğe gittiğini söyledi. Etkinlik esnasında oğlunun akülü arabasının şarjının bittiğini ve maktul Cengiz E.'yi kendi çocuğu ile birlikte önünden geçerken gördüğünü de söyleyen sanık “Ben de onların peşinden çok uzun zaman geçmeden çocuğun yedek akülü arabasını almak için yukarı çıktım. Maktulün evinin kapısı açıktı. Eşim ise bizim evin kapısından bakıyordu. Sonra yatsı vakti geldiğini fark ettim ve namaz kıldım. Namaz bittikten sonra eşim yanıma geldi. ‘Sana bir şey söyleyeceğim ama kızma' dedi. ‘Cengiz içeri girdi benimle zorla ilişkiye girmek istedi sonra karşı koridordan sizin geldiğinizi duyunca beni bıraktı balkona yöneldi ‘ dedi. Ben maktul Cengiz'i aramaya başladım. Kapılarının ziline iyi niyetle bastım. Eşim ‘Cengiz düşmüş galiba bulamadım' dedi. Site güvenliğini ve 112'yi aradım. Sonra aşağıya baktığımda birinin yattığını gördüm. Benim onun yaşında kızım vardır. Kendi evladım gibiydi hayatımın şokunu yaşadım. Güvenlik ile maktulün cesedini bulduğumuz sırada 112 ekipleri geldi. Kimseyi öldürmedim suçlamayı kabul etmiyorum” dedi. Sanık, eşi ile maktul arasındaki ilişkiyi ise olaydan sonra duyduğunu söyledi.



 

Maktulün kendisine yakınlaşmaya çalıştığını söyledi

Sanık Mehtap A. ise olay günü eşinin zile bastığını ve diyafondan bakıp kapıyı açtığını söyleyerek “Tekrar zil çaldı. Kapıyı açtığımda Cengiz vardı. Kendi oğlunu evinin kapısında sırtından itip ‘sen gir içeri ben geliyorum' dedi. Yakınlaşmaya çalıştı. Kocamın eve doğru geldiğini söyledim. Bana ‘sen beni mi kandırıyorsun? Çocuğunuzun akülü arabası bozuldu onu tamir ediyorlar' dedi. Sonra tekrar yakınlaşmaya çalıştı” şeklinde konuştu.




 

Duruşmada eski hakim olan sanık fenalaştı

Mehtap A.'nın beyanları esnasında, sanık kocası rahatsızlandığını söylediği için duruşmaya ara verildi.
Aranın ardından savunmasına devam eden Mehtap A. maktulün yakınlaşmasına devam ettiğini söyleyerek “Eliyle kapıyı tutuyordu, kapı aralıktı. ‘Söz bir kere sonra gideceğim' dedi. Ardından kapıyı kapattı ve yüzüme afallayarak bakarak ‘Engin ağabey' dedi ve evin içine doğru koşmaya başladı. Sonra eşim ve oğlum eve girdi. Eşim namaz vaktinin geldiğini söyleyerek namaz kıldı. Ben de evin içinde maktulü aradım ama bulamadım. Balkondan aşağıya baktığımda ise yerde yüz üstü yattığını gördüm. Sonra yaşananları eşime söyledim. O ise maktulün eşi Damla'yı aramamı söyledi. Damla'yı aradım ve geldi” dedi. Maktul ile ilişkisi sorulması üzerine sanık Mehtap A. ara ara Whatsapp ve sms yolu ile konuştuklarını söyledi.
Maktulün eşi müşteki Damla E. ise sanık Mehtap A. ile eşi arasında bir ilişki olduğunun açık olduğunu söyleyerek sanıklardan şikayetçi olduğunu beyan etti.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti dinlenilmeyen tanıkların dinlenmesi ve tutuksuz 2 sanık hakkındaki imza adli kontrol şartının devam etmesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.



 

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 6 Temmuz 2018'de Küçükçekmece'de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede olay günü saat 22.05'te alkollü olan maktul Cengiz E.'nin çocuğunu kendi evine bıraktıktan sonra sanıkların bulunduğu eve gittiği ve sanık Mehtap A. ile ilişki yaşadığı aktarılmıştı. O sırada saat 22.10'da diğer sanık ve Mehtap A.'nın eşi Mehmet Engin A.'nın çocuğu ile birlikte eve girdiği de açıklanmıştı. Mehmet Engin A.'nın gelmesinin ardından maktulün, sanıkların evinin balkonuna çıktığı da iddianamede belirtilmişti. Maktulün balkondan düşerek hayatını kaybettiğinin ifade edildiği iddianamede, evli olan sanık Mehtap A. İle maktul Cengiz E.'nın ilişkisinin olduğu ve intihar etmesi için bir neden olmadığı açıklanmıştı. Olay yerinde yapılan incelemelere de yer verilen iddianamede, balkon korkuluğunun 140 cm olduğu aktarılarak, maktulün balkondan ayağının kayarak ya da yanlışlıkla düşmesinin mümkün olmadığı ifade edilmişti. Sanık Mehmet Engin A.'nın karısı ile maktulün ilişkisi sırasında eve geldiğinin de açıklandığı iddianamede, maktulün sanıkların zorlayıcı bir hareketi ile düştüğünün tespitine yer verilmişti. Sanık eşler hakkında kasten öldürme suçundan dava açılması için yeterli delil ve şüphe olduğu da iddianamede belirtilmişti. Mehtap A. ile eski hakim Mehmet Engin A.'nın ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapisleri talep edilmişti.




Editör: Ahmet Şen 
 
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Balkondan düşen Cengiz E.’nin ölümüne ilişkin davada eski hakim Mehmet Engin A. ile eşinin yargılanmasına başlandı. Duruşmada eski hakimin eşi Mehtap A., Cengiz E. ile arasında bir birliktelik olduğunu söyledi. Tutuksuz sanıklar ilk savunmalarında cinayet suçlamasını kabul etmedi.
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