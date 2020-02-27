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Bu haber 27 Şubat 2020 15:26:40 Tarihinde eklenmiştir.

​İran'da Koronavirüs Nedeniyle Yaşamını Yitirenlerin Sayısı Artıyor

İran’da korona virüsünden ölenlerin sayısı 26’ya, vaka sayısı ise 245'e yükseldi.

​İran'da Koronavirüs Nedeniyle Yaşamını Yitirenlerin Sayısı Artıyor

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, korona virüsüne ilişkin son bilgileri paylaşarak, ”Son 24 saat içerisinde 106 yeni korona virüs vakası tespit edilmiş ve bunlardan 7 tanesi virüs sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Böylelikle toplam ölü sayısı 26, toplam onaylanmış vaka sayısı ise 245'e ulaşmıştır” dedi.



 

İran'da Toplamda 106 Yeni Vaka Tespit Edildi

Cihanpur yeni vakalara ilişkin detayları da paylaşarak, ”34'ü Tahran, 23'u Gilan, 7'si Kum şehri, 1'i Hamedan, 8'si İsfahan, 7'si Mazenderan, 5'i Erdebil, 3'ü Elburz, 1'i Horasan Rezevi, 3'ü Simnan, 2'si Kirmanşah, 3'ü Lorestan, 1'i Yazd, 1'i Batı Azerbaycan Eyaleti ve 2'si Doğu Azerbaycan Eyaleti olmak üzere toplam 106 yeni vaka tespit edilmiştir” dedi.





Editör: Ahmet Şen 
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Sağlık
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