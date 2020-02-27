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Bu haber 27 Şubat 2020 13:49:35 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa'da Tenis Şampiyonu Yetişiyor! Basket Sahasından Ulusal Müsabakalara Büyük Başarı

​Şanlıurfa’da basketbol sahalarında hazırlanarak birçok ulusal müsabakada başarı elde ederek kupalar kaldıran genç tenisçi, şimdi ise yeni tenis şampiyonları yetiştiriyor.

Şanlıurfa'da Tenis Şampiyonu Yetişiyor! Basket Sahasından Ulusal Müsabakalara Büyük Başarı

Şanlıurfa’da geç yaşlarda tenisle tanışmasına rağmen birçok başarı elde eden 21 yaşındaki Süveyla Subaşı, kentte tenis sporunun yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Henüz 21 yaşında olan genç tenisçi, maddi imkansızlıklar nedeniyle tenis oynamayı bırakıp antrenör olmak zorunda kaldığını belirtti. Subaşı, antrenör olarak hem aile geçimine katkı sağlıyor hem de yeni şampiyonlar yetiştiriyor. Henüz 10 yaşındayken kendisinin kolundan tutan Antrenör Faysal Uyar ile kentte tenis sporunun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çabaladıklarını aktaran Subaşı, yetkililerden de destek beklediklerini söyledi. Birçok müsabakada derece alan genç tenisçi Süveyla Subaşı, birçok madalyanın yanında 4 kez de şampiyonluk kupasını kaldırdı.






 

“Maddi sıkıntılar yüzünden tenis oynamayı bıraktım”

Maddi ve manevi olarak destek göremediği tenis sporunu bırakmak zorunda kaldığını belirten 21 yaşındaki genç antrenör Süveyla Subaşı, aile geçimine katkı sağlamak için antrenörlüğe başladığını belirti. Şimdilerde hedefinin iyi bir antrenör olarak şampiyon sporcular yetiştirmek olduğunu ifade eden Subaşı, “9 yıldır tenis oynuyorum. Tenise çok erken yaşlarda başlayamadım. Geç yaşta başlamama rağmen çok iyi yerlere kadar geldim. Antrenörüm Faysal hoca sayesinde 4 yıl üst üste Doğu Ligi Şampiyonası'nda şampiyon oldum. 9 yıl önce Şanlıurfa’da bir tenis sahamız bile yoktu. Basketbol sahasında antrenmanlarımızı yapıyorduk. Çok zor şartlar altında tenis oynadık ve güzel başarılara imza attık. Şimdi ise bazı imkansızlıklardan dolayı tenis oynamayı bırakmak zorunda kaldım. Ama tamamen bırakmadım bu kez tenis antrenörü olarak tenis dünyasında yer alıyorum. Öğrencilerim var, onlara ders veriyorum. İnşallah öğrencilerimi de yetiştirerek şampiyon olmalarını sağlarım. Öğrencilerime de güveniyorum. Elimden geldiğince onlara destek olup Şanlıurfa’da tenis sporunun gelişmesi için çabalarımı sürdüreceğim” dedi.








 

4 Yıl Üst Üste Şampiyon Oldu

Milli Tenis Antrenörü Faysal Uyar ise, “10 yaşından beri Süveyla Subaşı öğrencim, yanımda eğitim alıyor. Antrenörlük yapıyorum. Süveyla 4 yıl üst üste Doğu Ligi Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Geçmişte çok zor şartlar altında çalışıyorduk. Bir tenis kortumuz bile yoktu. Çoğu zaman Süveyla basketbol sahalarında müsabakalara hazırlanıyordu. Daha sonra Şanlıurfa’da tenisin geliştirilmesi için çalışmalar yaptık. Yeni yeni tenis kortlarımız oldu. Ben sporcum ile gurur duyuyorum. Benim yetiştirdiğim bir şampiyon şimdi başka şampiyonlar yetiştirmek için antrenörlük yapıyor. Bu da beni mutlu ediyor. İnşallah Şanlıurfa’dan yeni Türkiye şampiyonları çıkarırız. Şanlıurfa Türkiye’nin en genç nüfusuna illerinden biri. Tenisin burada geliştirilmesi için çalışmalarımızı devam ettireceğiz” diye konuştu.

Genç antrenörün öğrencileri ise ileride şampiyon olmak istediklerini belirti.










Editör: Ahmet Şen 
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