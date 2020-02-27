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Bu haber 27 Şubat 2020 13:01:09 Tarihinde eklenmiştir.

​Haliliye’den 1’inci Göbeklitepe Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası

Haliliye Belediyesi, bu yıl ilkini gerçekleştirdiği 1’inci Göbeklitepe Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvasının finali yapıldı. Turnuvada dereceye giren sporculara ödüllerini Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat takdim etti.

​Haliliye’den 1’inci Göbeklitepe Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası

-​Haliliye’den 1’inci Göbeklitepe Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası



 

Turnuvaya 120 Erkek, 20 Kadın katıldı

Haliliye Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, hizmetin yeni sıra kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle de vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü il genelinde katılımların sağlandığı 1’inci Göbeklitepe Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası düzenledi. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde yapılan turnuvada 120 erkek, 20 kadın katılımcı ter döktü. 



Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy’un katılımları ile star alan kurumlar arası masa tenisi turnuvası yapılan final karşılaşmaları ile son buldu. 

Turnuvanın ödül törenine Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis üyeleri, Haliliye Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Tatlı, Birim müdürleri ve çok sayıda sporsever katıldı. 



 

Birçok Kurumdan Turnuvaya Katılım Sağlandı

Ödül törenin de konuşan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, sporun toplumlar için önemine vurgu yaparak şunları kaydetti:
“Haliliye Belediyesi olarak 1’inci Göbeklitepe Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvamızı bugün sonuçlandırmış bulunmaktayız. Birçok kurumumuzdan 35 yaş üstü kardeşlerimiz bu turnuvaya katıldılar. Belediye olarak her zaman olduğu vatandaşlarımızın emrinde ve hizmetinde olduğumuz gibi kurumlarımızda aynı şekilde devletimizin buradaki temsilcileridirler. Onlarda yine vatandaşlara hizmet etmek için varlar. Spor kardeşliktir, dostluktur, barıştır tüm kurumlarımıza buradan şükranlarımı arz ediyorum. Buradaki temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Bu turnuva birincisiydi. İnşallah daha sonrada seri şekilde diğer turnuvalarımız gelecektir.” 







 

Ödüller Başkan Canpolat’ın Elinden Alındı

Turnuvada dereceye giren sporcular ise Haliliye Belediyesinin böylesi bir turnuvayı düzenlemesinden dolayı memnun olduklarını belirterek Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ettiler. Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvasında dereceye giren katılımcılara ödüllerini Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’tan aldı. Öte yandan turnuvaya katılıp dereye girmeyen diğer katılımcılara da çeşitli hediyeler verildi.  











Editör: Ahmet Şen 
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