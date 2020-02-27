-​Haliliye’den 1’inci Göbeklitepe Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası

Turnuvaya 120 Erkek, 20 Kadın katıldı

Birçok Kurumdan Turnuvaya Katılım Sağlandı

Ödüller Başkan Canpolat’ın Elinden Alındı

-​Haliliye’den 1’inci Göbeklitepe Kurumlar Arası Masa Tenisi TurnuvasıHaliliye Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, hizmetin yeni sıra kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle de vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü il genelinde katılımların sağlandığı 1’inci Göbeklitepe Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası düzenledi. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde yapılan turnuvada 120 erkek, 20 kadın katılımcı ter döktü.Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy’un katılımları ile star alan kurumlar arası masa tenisi turnuvası yapılan final karşılaşmaları ile son buldu.Turnuvanın ödül törenine Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis üyeleri, Haliliye Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Tatlı, Birim müdürleri ve çok sayıda sporsever katıldı.Ödül törenin de konuşan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, sporun toplumlar için önemine vurgu yaparak şunları kaydetti:“Haliliye Belediyesi olarak 1’inci Göbeklitepe Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvamızı bugün sonuçlandırmış bulunmaktayız. Birçok kurumumuzdan 35 yaş üstü kardeşlerimiz bu turnuvaya katıldılar. Belediye olarak her zaman olduğu vatandaşlarımızın emrinde ve hizmetinde olduğumuz gibi kurumlarımızda aynı şekilde devletimizin buradaki temsilcileridirler. Onlarda yine vatandaşlara hizmet etmek için varlar. Spor kardeşliktir, dostluktur, barıştır tüm kurumlarımıza buradan şükranlarımı arz ediyorum. Buradaki temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Bu turnuva birincisiydi. İnşallah daha sonrada seri şekilde diğer turnuvalarımız gelecektir.”Turnuvada dereceye giren sporcular ise Haliliye Belediyesinin böylesi bir turnuvayı düzenlemesinden dolayı memnun olduklarını belirterek Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ettiler. Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvasında dereceye giren katılımcılara ödüllerini Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’tan aldı. Öte yandan turnuvaya katılıp dereye girmeyen diğer katılımcılara da çeşitli hediyeler verildi.Editör: Ahmet Şen