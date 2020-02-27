​Trump,Türkiye’de Katliam Yaptı

Trump, Özel İzinle Geyik Öldürdü

Trump, Nesli Tükenmekte Olan Hayvanları Öldürüyor

VIP Kapısından Almanya’ya Gitti

ABD başkanı Donald Trump’ın oğlu Eric Trump, bir Türk sermayedarın davetlisi olarak Antalya'ya geldi.Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre, Antalya’da 3 gün kalan Eric Trump'a korumalar tahsis edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün özel izniyle ava çıkmayı ihmal etmeyen Trump, Finike kırsalında iki yaban geyiği avladı.avcılık merakı oldukça yüksek olan Eric Trump’ın nesli tükenmekte olan yaban hayvanları sık sık avladığı ve av sonunda çektiği fotoğrafları da sosyal medya hesabında yayınlamaktan çekinmediği görüldü. Babasının seçim kampanyası nedeniye medyada hayvan katliamına yönelik aldığı tepkilerden sonra avcılığa bir süre ara veren Trump Jr. son olarak Antalya’da iki yaban geyiğini katletti.Eric Trump, avdan sonra VIP kapısından girdiği Antalya Havalimanı’ndan yine VIP kapısından çıkarak Almanya’ya uçtu.Editör: Ahmet Şen