Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 27 Şubat 2020 12:30:38 Tarihinde eklenmiştir.

​Trump,Türkiye’de Katliam Yaptı

Donalt Trump seçim çalışmaları sürecinde aldığı tepkilerden sonra oğluna avcılığa ara vermesini istemişti. Türkiye'ye gelen Donalt Trump'ın oğlu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü izniyle ve korumalarıyla beraber 2 geyik öldürerek doğada katliam yaptı.

​Trump,Türkiye’de Katliam Yaptı

ABD başkanı Donald Trump’ın oğlu Eric Trump, bir Türk sermayedarın davetlisi olarak Antalya'ya geldi.



 

Trump, Özel İzinle Geyik Öldürdü

Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre, Antalya’da 3 gün kalan Eric Trump'a korumalar tahsis edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün özel izniyle ava çıkmayı ihmal etmeyen Trump, Finike kırsalında iki yaban geyiği avladı.







 

Trump, Nesli Tükenmekte Olan Hayvanları Öldürüyor

avcılık merakı oldukça yüksek olan Eric Trump’ın nesli tükenmekte olan yaban hayvanları sık sık avladığı ve av sonunda çektiği fotoğrafları da sosyal medya hesabında yayınlamaktan çekinmediği görüldü. Babasının seçim kampanyası nedeniye medyada hayvan katliamına yönelik aldığı tepkilerden sonra avcılığa bir süre ara veren Trump Jr. son olarak Antalya’da iki yaban geyiğini katletti.







 

VIP Kapısından Almanya’ya Gitti

Eric Trump, avdan sonra VIP kapısından girdiği Antalya Havalimanı’ndan yine VIP kapısından çıkarak Almanya’ya uçtu.








Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Dünya
​Trump,Türkiye’de Katliam Yaptı
​Trump,Türkiye’de Katliam Yaptı
Donalt Trump seçim çalışmaları sürecinde aldığı tepkilerden sonra oğluna avcılığa ara vermesini istemişti. Türkiye'ye gelen Donalt Trump'ın oğlu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü izniyle ve korumalarıyla beraber 2 geyik öldürerek doğada katliam yaptı.
İdlib'den Türkiye Sınırına Göç Dalgası Büyüyor: Şanlıurfa Etkilenecek mi?
İdlib'den Türkiye Sınırına Göç Dalgası Büyüyor: Şanlıurfa Etkilenecek mi?
Suriye’nin İdlib kentindeki saldırılardan kaçan siviller, Türkiye sınır hattındaki kamplar bölgesi ve teröristlerden temizlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine doğru göç ediyor.
Yastık Kılıfından Öyle bişey Çıktıki: Herkes Şok Oldu
Yastık Kılıfından Öyle bişey Çıktıki: Herkes Şok Oldu
İngiltere'de Sunderland şehrinde itfaiye istasyonunun yakınındaki çöp kutusuna yastık kılıfı içerisinde bağlanmış halde bırakılan 29 yılan korkuttu.
Barış Pınarı,Çocukların Hayatını Değiştirdi
Barış Pınarı,Çocukların Hayatını Değiştirdi
Ülkelerindeki iç savaş ve terör örgütlerinin şehirlerini işgali nedeniyle uzun yıllar büyük sıkıntılar yaşayan Telabyad ve Resulayn’daki çocuklar, Barış Pınarı Harekâtı ile çocuk olduklarının farkına varmaya başladı.
​Corona kabusu büyüyor, Çin'de ölü sayısı bin 383’e çıktı
​Corona kabusu büyüyor, Çin'de ölü sayısı bin 383’e çıktı
Çin'de ortaya çıkan korona virüsü salgını nedeniyle ölenlerin sayısı bin 383’e çıktı.
​Suriye parlamentosu Ermeni Soykırımı'nı tanıdı
​Suriye parlamentosu Ermeni Soykırımı'nı tanıdı
Suriye parlamentosu, Ermeni Soykırımı tasarısını oy birliğiyle kabul etti.
​Vicdansız Anne Bebeğini 14 Bin Dolara Satmaya Kalktı
​Vicdansız Anne Bebeğini 14 Bin Dolara Satmaya Kalktı
Bebeğini 13 bin dolara satmaya çalışan anne ve 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
​Türk Bayrağını Yırtan Irkçı Yunan Vekilin Cezası Belli Oldu
​Türk Bayrağını Yırtan Irkçı Yunan Vekilin Cezası Belli Oldu
Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos'a 4 günlük parlamento çalışmalarının askıya alınmasını içeren hak mahrumiyeti ve 7 günlük mali kesinti uygulanması yönünde ceza verildiğini açıkladı.
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Trump’ın Planına Ret
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Trump’ın Planına Ret
İslam İşbirliği Teşkilatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını tamamen reddettiğini açıkladı.
​Şanlıurfa, ABD ve İsrail’e Karşı Tek Yumruk Oldu
​Şanlıurfa, ABD ve İsrail’e Karşı Tek Yumruk Oldu
Şanlıurfa’daki Sivil Toplum Kuruluşları, ABD ve İsrail arasında imzalanan “Yüzyılın Anlaşması”na tepkiler yağdı.
​700 bin Suriyeli Türkiye Sınırına Hareket Etti: Uluslararası Bir Kriz Olabilir
​700 bin Suriyeli Türkiye Sınırına Hareket Etti: Uluslararası Bir Kriz Olabilir
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye sınırına doğru 700 bin kişinin hareket ettiğini belirterek uluslararası bir kriz oluşacağını açıkladı.
​Dışişleri Bakanlığı’ndan Koronova Virüsü Açıklaması
​Dışişleri Bakanlığı’ndan Koronova Virüsü Açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, dünyayı korkutan koronavirüs vakası ile ilgili açıklamada bulundu.
​İran'da Koronavirüs Nedeniyle Yaşamını Yitirenlerin Sayısı Artıyor
​İran'da Koronavirüs Nedeniyle Yaşamını Yitirenlerin Sayısı Artıyor
Şanlıurfa'da Tenis Şampiyonu Yetişiyor! Basket Sahasından Ulusal Müsabakalara Büyük Başarı
Şanlıurfa'da Tenis Şampiyonu Yetişiyor! Basket Sahasından Ulusal Müsabakalara Büyük Başarı
​Haliliye’den 1’inci Göbeklitepe Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası
​Haliliye’den 1’inci Göbeklitepe Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası
Kent Konseyi Başkanı Saraç: Urfa’nın Birçok Sorunu Var
Kent Konseyi Başkanı Saraç: Urfa’nın Birçok Sorunu Var
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:33
Güneş
06:53
Öğle
12:43
İkindi
15:52
Akşam
18:23
Yatsı
19:37
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿