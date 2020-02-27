​Telabyad’da Bahar İlaçlaması Başladı

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde Şanlıurfa İl Halk Sağlığı Müdürlüğü personelinin görev aldığı ilaçlama çalışmalarının, Akçakale Gümrük Kapısından başlayarak, Telabyad’daki tüm yerleşim birimlerinde devam edeceği bildirildi.İlaçlama çalışmalarının ilk gününde, Akçakale Gümrük Kapısı, Telabyad eski çöp toplama merkezi, ilçe merkezine giden yoldaki yerleşim birimleri ile Deyrezzor ve diğer şehirlerden gelen Suriyelilerin yaşadığı çadır yerleşim birimleri ilaçlandı.Uzun yıllar belediyecilik hizmetleri alamayan ve nüfusun hızla artmaya başladığı Telabyad’da, Barış Pınarı Harekâtından hemen sonra içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri onarılmaya başlandı. SUDKOM, Telabyad ve Resulayn’da temiz içme suyu şebekesi ve kanalizasyon altyapısının iyileştirilmesine yönelik, uluslararası sivil toplum kuruluşlarının desteklediği projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.Editör: Ahmet Şen