Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 27 Şubat 2020 08:00:29 Tarihinde eklenmiştir.

​Eşi Tarafından Av Tüfeğiyle Vurulan Genç Kadın Gözünü Kaybetti

Gaziantep’te ayrılmak istediği eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan genç kadın sağ gözünü kaybederken sol gözünde de görme kaybı oldu. Eşinin şiddetine maruz kalan genç kadın, “O cani benim gözlerimin katili. Benim hayatım bitti onun da hayatı bitsin” dedi.

​Eşi Tarafından Av Tüfeğiyle Vurulan Genç Kadın Gözünü Kaybetti

Şahinbey ilçesi Perilikaya Mahallesi’nde yaşayan 21 yaşındaki Dilek Y., eşi Behzat Y. ile yaşadığı şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2018 yılının Kasım ayında ailesinin evine döndü. 10 aylık eşi Dilek Y. ile konuşma bahanesiyle Dilek Y.’nin annesi Tülay ve babası Veli D.’nin evine gelen Behzat Y., yanında getirdiği pompalı tüfekle evin içerisinde ateş etmeye başladı. Behzat Y.’nin ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmalar Dilek Y.'ye isabet etti. Kafasına isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde yere yığılan Dilek Y., olayın ardından 21 gün yoğun bakımda tedavi gördü.




 

Sağ gözünü kaybetti, sol gözünde görme kaybı oldu

Ayrılmak istediği eşinin şiddetine maruz kalan genç kadın, gözlerine isabet eden saçmalar nedeniyle sağ gözünü kaybetti, sol gözünde de görme kaybı oldu. Sağ gözüne protez göz takılan Dilek’in sol gözü de yüzde 5 oranında görüyor. Saçmalar nedeniyle dişlerinin çoğu kırılan Dilek Y.'nin yüzünde saçma izleri hala duruyor. Eşinin gözlerinin katili olduğunu söyleyen Dilek Y., yetkililerden yardım bekliyor.




 

“Madde kullanıyordu, beni de teşvik ediyordu”

Olay gününü anlatan Dilek Y., eşinin madde kullandığını ve kendisini de teşvik ettiğini öne sürerek, “10 aylık bir evlilik yaşadım. Eşim madde bağımlısıydı. Ayrılmak istedim ve ailemi arayıp beni almalarını istedim. Madde kullanıyordu beni de teşvik ediyordu. Ailem beni evden gelip aldı ve ailemin evine gittim. Bir süre sonra iyi niyetle ailemin evine konuşmak için geldi. Sigara içme bahanesiyle dışarıya çıktı o sırada pompalı tüfek getirmiş. Gelirken her şeyi planlayarak gelmiş. Geldi ve bana doğru ‘ya benimsin ya kara toprağın’ diyerek silahı sıktı. Odanın içerisinde 5 kişiydik. Odanın içerisine pompalı tüfekle hunharca ateş etti. Kafama doğru sıktı ve saçmaların çoğu sağ tarafıma doğru geldi. Sağ gözümü komple kaybettim. Şuanda sağ gözüm protez ve görme yetisi yok durumda. Sol gözümde yüzde 90 görmüyor. Görme oranı sadece yüzde 5 durumunda. O şahıs bana hayatımı karattı, zindan etti, beni bitirdi. Allah’ım kendisini yattığı yerden çıkarmasın, gün yüzü göstermesin. Kadına şiddet son bulsun diyoruz ama maalesef son bulmuyor. İnsan hayatı bu kadar ucuz olamaz. Kimse kimsenin canını almaya hakkı yok” dedi.




 

“Benim çok iyi bir doktora ihtiyacım var”

Bir gözünü kaybeden, bir gözünde de görme kaybı olan şiddet mağduru kadın, gözlerine kavuşmayı hayal ediyor. İyi bir doktora ihtiyacı olduğunu kaydeden Dilek Y., “‘Ben bunu yaparım’ diyen doktora ihtiyacım var. Benim gözümün sorunu retinada. Ön kornea ve mercekte değil. Öyle bir doktorun çıkması lazım, beni sağlığıma kavuşturacak bir doktora ihtiyacım var. Bu yüzden devlet büyüklerimden, ağabeylerden, ablalardan, bilgisi olan kişilerden yardım istiyorum. Allah rızası için bu konuda ben şifama kavuşmak istiyorum. Maddi ve manevi yardım istiyorum” diye konuştu.




 

“En ağır şekilde cezasını çeksin”

Gaziantep Adliye Sarayı’nda olayın ardından başlatılan davanın sürdüğünü dile getiren Dilek Y., yakın bir zamanda duruşmanın görüleceğini belirterek, Behzat Y.’nin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Behzat Y.’nin kendisini öldürmeye kalkıştığını aktaran Dilek Y., “Ben o şahıstan sonuna kadar şikayetçiyim. En ağır şekilde cezasını çeksin. Ben ağırlaştırılmış müebbet verilmesini istiyorum. Hiçbir şekilde oradan çıkmasını istemiyorum. Oradan çıkmasına hiçbir sebep yok. Olay apaçık ortada. Kandil gecesinde millet camide namaz kılarken o cani benim canıma kıymaya kalkıştı” ifadelerini kullandı.




 

“Benim geleceğimin, gençliğimin katili”

Gözyaşları içerisinde olay anını anlatan Dilek Y., “Saçmalar ağzımdan içime girmiş. Dişlerim kırılmıştı. Sağ tarafımdaki akciğer komple sönmüştü. Bir ciğerle yoğun bakımda çapaladım. Hayata tutunmaya çalıştım. Sağ ciğerime tüp takıldı. O şahıs beni mahvetti. Geldi bir gecede ayrılmak istiyorum diye beni mahvetti. Ayrılmayı istiyorum diye ölmeyi hak etmedim ben. Bu kadarını hak etmedim ben. İnsan gibi ayrılalım derken bunları yaşadım. Bu şahıs benim gözlerimin katili. Benim geleceğimin, gençliğimin katili. Beni ölmekten kötü etti. Ben sürünüyorum. Ölüm gerçekten kurtuluş. Benim ailemin durumu ortamda. Benim dökülen kanlarıma yazık değil mi? Ben devlet büyüklerimizden yardım istiyorum, onun oradan çıkmasını istemiyorum. Antep Herifleri Grubu benim karşıma çıkana kadar ben hiçbir yere varamadım. Bir avukat dahi tutamadım. Antep Herifleri Grubu benim hayatıma girdi ve sağ olsunlar avukat tuttular. Benim hayatım bittiyse onun hayatı da bitsin” diye konuştu.





Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Eşi Tarafından Av Tüfeğiyle Vurulan Genç Kadın Gözünü Kaybetti
​Eşi Tarafından Av Tüfeğiyle Vurulan Genç Kadın Gözünü Kaybetti
Gaziantep’te ayrılmak istediği eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan genç kadın sağ gözünü kaybederken sol gözünde de görme kaybı oldu. Eşinin şiddetine maruz kalan genç kadın, “O cani benim gözlerimin katili. Benim hayatım bitti onun da hayatı bitsin” dedi.
​Büyükşehirde Bombalı Eylem Hazırlığında 10 PKK'lı Terörist Yakalandı
​Büyükşehirde Bombalı Eylem Hazırlığında 10 PKK'lı Terörist Yakalandı
Büyükşehirde bombalı eylem hazırlığında 10 PKK'lı terörist yakalandı. Teröristlerle birlikte 10 kilo patlayıcı ele geçirildi.
​Gaziantep’te Faili Meçhul İşlerde Çalışıyor Denilen Şahıs Cinayete Kurban Gitti
​Gaziantep’te Faili Meçhul İşlerde Çalışıyor Denilen Şahıs Cinayete Kurban Gitti
Gaziantep'te yaşayan ve sosyal medya hesabında "Karanlık sokaklarda faili meçhul işlerde çalışıyor" sözleriyle kendini tanıtan genç, parkta faili meçhul bir cinayete kurban gitti.
​Alacak Verecek Meselesinde Eski Ortağını Öldürdü
​Alacak Verecek Meselesinde Eski Ortağını Öldürdü
1 Kişi alacak verecek meselesinden kaynaklanan anlaşmazlık iddiasıyla eski ortağını pompalı tüfekle öldürdü.
​Ünlü İş Adamının 14 Yaşındaki Oğlu Lüks Sitede Ölü Bulundu
​Ünlü İş Adamının 14 Yaşındaki Oğlu Lüks Sitede Ölü Bulundu
Lüks bir sitede silahla vurulmuş halde bulunan ünlü iş adamının 14 yaşındaki oğlunun cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi.
​Genç kadın nişanlısını boğazını keserek öldürdü
​Genç kadın nişanlısını boğazını keserek öldürdü
Bir kadın, 'nişanı atacağını' söylediğini iddia ettiği nişanlısını ormanlık alana götürüp boğazından bıçaklayarak öldürdü.
Başsavcılıktan HDP'nin kongresine soruşturma: 15 gözaltı kararı
Başsavcılıktan HDP'nin kongresine soruşturma: 15 gözaltı kararı
​Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’nin 4. Olağan Kongresinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafları ile hazırlanmış slayt gösterisinin yayınlanması üzerine soruşturma başlattı.
Çizimlerle 40 hadis yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi
Çizimlerle 40 hadis yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Gençlik Vakfı TUGVA Şanlıurfa Temsilciliğinin ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlediği ‘Çizimlerle 40 Hadis’ yarışmasının ödül töreni düzenlendi.
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bin 350 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Güneydoğu toprakları suya doyuyor
Güneydoğu toprakları suya doyuyor
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Güneydoğu’da yaptığı yatırımlarla bölgenin verimli topraklarını suya doyuruyor.
Urfa’da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Urfa’da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde güvenlik güçleri, bir eve düzenlenen operasyonda 1350 uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.
Ülke Genelinde Eş Zamanlı Kontroller Yapıldı
Ülke Genelinde Eş Zamanlı Kontroller Yapıldı
Ülke genelinde alkollü araç kullananlara yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlere binlerce polis katıldı.
​Adnan Oktar’ın Kediciği İtiraf Etti: Oktar, Bana İtaat Eden Allah’a İtaat Eder Diyordu
​Adnan Oktar’ın Kediciği İtiraf Etti: Oktar, Bana İtaat Eden Allah’a İtaat Eder Diyordu
​Eşi Tarafından Av Tüfeğiyle Vurulan Genç Kadın Gözünü Kaybetti
​Eşi Tarafından Av Tüfeğiyle Vurulan Genç Kadın Gözünü Kaybetti
Korona Virüs Türkiye’ye Uzak Değil! Sınırda 19 Kişi Hayatını kaybetti
Korona Virüs Türkiye’ye Uzak Değil! Sınırda 19 Kişi Hayatını kaybetti
​Urfa Barosu Da O Davaya Müdahil Oldu
​Urfa Barosu Da O Davaya Müdahil Oldu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:33
Güneş
06:53
Öğle
12:43
İkindi
15:52
Akşam
18:23
Yatsı
19:37
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿