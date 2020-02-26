​Urfa Barosu Da O Davaya Müdahil Oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Kanal İstanbul projesine ilişkin “Çevre Etki Değerlendirilmesi Olumlu” kararı aleyhinde iptal davaları açılmaya devam ediyor. Şimdiye kadar 14 baronun açtığı iptal davasından sonra Şanlıurfa Barosu da konu ile ilgili davacı olduklarını açıkladı.Şanlıurfa Barosu konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Kanal İstanbul projesine ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 5774 sayılı ÇED olumlu raporuna karşı baromuzun da davacı olarak dahil olduğu dava açıldı.”Editör: Ahmet Şen