​Urfa Milletvekili Özcan: Köprülü Kavşak Bu Yıl Sonuna Kadar Bitecek

Vekil Özcan, Şanlıurfa’ya Müjde Verdi

Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Halil Özcan, Şanlıurfa ile ilgili projeleri Ankara’da görüştü. Özcan Viranşehir Belediye Başkanımız Salih Ekinci ile birlikte Karayolları Genel Müdürümüz Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldi.Özcan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Köprülü Kavşağının bu senenin sonunda biteceğini ifade ederek şu ifadelere yer verdi;“İlçelerimizin proje ve çalışmalarını Ankara’da yakinen takip etmeye devam ediyoruz. Viranşehir Belediye Başkanımız Salih Ekinci ile birlikte Karayolları Genel Müdürümüz Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya gelerek, ilçelerimizin yol, köprü ve kavşak taleplerini ilettik.İşte güzel havadisler: Viranşehir ilçemizin projelerini Genel Müdürümüze sunduk. Şanlıurfa Karaköprü kavşağı bu yıl sonunda tamamlanacak. Akçakale Köprülü Kavşak çalışmaları bu yıl içerisinde start alacak. Ceylanpınar Kızıltepe arasındaki yol ihalesi bu yıl yapılacak.”Editör: Ahmet Şen