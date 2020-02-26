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Bu haber 26 Şubat 2020 22:20:33 Tarihinde eklenmiştir.

​Birecik’te Heyelan Mağdurlarının Kira Desteği Kesildi, Vatandaşlar Sokağa Döküldü

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde 2019 yılında art arda yaşanan heyelanlar nedeniyle boşaltılan evlerin sahipleri, yaklaşık 6 aydır kamulaştırma yapılmamasının şokunu yaşıyor. Kapılarına kaynak yapılması nedeniyle evlerine giremeyen mağdurlar, belediyenin kamulaştırma sözünü tutmaması ve kira desteğinin kesilmesinin ardından sokağa terk edildi.

​Birecik’te Heyelan Mağdurlarının Kira Desteği Kesildi, Vatandaşlar Sokağa Döküldü

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesindeki sahil yolunda 2019 yılının Mayıs, Temmuz ve Ağustos aylarında 3 büyük heyelan yaşandı. İrili küçüklü yaşanan heyelanlar nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir ve Birecik belediyeleri tarafından bölgede çeşitli tedbirler alınarak, Saha Mahallesi'ndeki 38 evin boşaltılması kararı alındı. Ev sahipleri geçici olarak başka evlere kiracı olarak yerleştirilirken, mağdur olan vatandaşlara kira desteği de verilmeye başlandı.



 

Kapılara kaynak yapıldı

Karar sonrasında bu mahallede yaşayanlara zabıta ve emniyet güçleri tarafından tebligat gönderilerek evlerin boşaltılması sağlanırken, tehlikeli olan evlere girilmemesi için demir kapılarına kaynak yapıldı. Bölgede inceleme yapan Büyükşehir ve Birecik belediyeleri yetkilileri, kamulaştırma yapılacağı sözünü vererek, çökme tehlikesi bulunan evlere girilmemesini istedi.



 

Kira desteği kesildi ama henüz kamulaştırma yapılmadı

Olayların üzerinden yaklaşık 6 ay geçmesine rağmen halen kamulaştırma yapılmamasına tepki gösteren mağdur vatandaşlar, kendilerine 6 ay boyunca ödenen kira desteğinin de kesilmesi üzerine tepki gösterdi. Olayın üzerinden 6 aydan fazla zaman geçmesine rağmen bir çözüm bulunmadığını belirten vatandaşlar, eylem yaparak Büyükşehir Belediyesi ve Birecik Belediyesine tepki gösterdi.



 

Bizlere Destek Sözü Vermişlerdi

Kentin milletvekillerine de seslenen vatandaşlar, "Zaten geçim sıkıntısı yaşıyoruz. Yaşanan olayların ardından Büyükşehir Belediyesi ve Birecik Belediyesi başkanları bölgeye gelerek, bize çeşitli sözler verdiler. Bizler mağduruz, sadece mağduriyetimizin giderilmesi için destek bekliyoruz. Yeniden evimize kavuşmak isterken ödenen kira desteği de kesildi. Zaten geçim sıkıntısı yaşıyoruz. Bizler şimdi sokakta mı kalacağız. Bu sorunun çözülmesi için hareket edilmiyor. Biz evimize kavuşmak istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz" diye konuştu.





Editör: Ahmet Şen 
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​Birecik’te Heyelan Mağdurlarının Kira Desteği Kesildi, Vatandaşlar Sokağa Döküldü
​Birecik’te Heyelan Mağdurlarının Kira Desteği Kesildi, Vatandaşlar Sokağa Döküldü
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde 2019 yılında art arda yaşanan heyelanlar nedeniyle boşaltılan evlerin sahipleri, yaklaşık 6 aydır kamulaştırma yapılmamasının şokunu yaşıyor. Kapılarına kaynak yapılması nedeniyle evlerine giremeyen mağdurlar, belediyenin kamulaştırma sözünü tutmaması ve kira desteğinin kesilmesinin ardından sokağa terk edildi.
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