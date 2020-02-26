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Bu haber 26 Şubat 2020 23:55:12 Tarihinde eklenmiştir.

Korona Virüs Türkiye’ye Uzak Değil! Sınırda 19 Kişi Hayatını kaybetti

Korona virüsünden ölenlerin sayısı 19’a yükselirken, vaka sayısı 139 olarak açıklandı.

Korona Virüs Türkiye’ye Uzak Değil! Sınırda 19 Kişi Hayatını kaybetti

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur yaptığı açıklamada, ”Son 24 saat içerisinde 44 yeni korona virüs vakası tespit edilmiş ve bunlardan 4 tanesi virüs sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Böylelikle ölenlerin sayısı 19, toplam onaylanmış vaka sayısı ise 139'a ulaşmıştır” dedi.




 

44 Yen Vaja Tespit Edildi

Cihanpur yeni vakalara ilişkin detayları da paylaşarak, ”15'i Kum şehri, 9'u Gilan, 4'ü Tahran, 1'i Merkez eyaleti, 3'ü Huzistan eyaleti, 2'si Sistan ve Belucistan eyaleti, 1'i Kirmanşah, 1'i Erdebil, 1'i Mazenderan, 1'i Lorestan, 2'si Fars, 1'i Simnan, 2'si Kohgiluye ve Buyer Ahmet eyaleti ve 1'i de Hürmüzgan eyaletinde olmak üzere toplam 44 yeni vaka tespit edilmiştir” dedi.

 

 

Önümüzdeki hafta 22'ye Yükselecek

Kiyanuş Cihanpur şu ana kadar toplam bin 383 numunenin laboratuvarlara gönderildiğini söyleyerek, "Ülkede korona virüsü belirleme laboratuvarlarının sayısı 8'dir. Ancak bu laboratuvarların sayısı hafta sonuna kadar 15'e ve önümüzdeki hafta başında ise 22'ye yükselecektir” açıklamasında bulundu.




Editör: Ahmet Şen 

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Sağlık
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