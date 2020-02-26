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Bu haber 26 Şubat 2020 18:00:17 Tarihinde eklenmiştir.

​Başkan Canpolat, Bu Kez Emniyet Caddesi’nde

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek amacıyla yürüttüğü mahalle gezileri programları kapsamında sabahın erken saatleri ile birlikte Emniyet Caddesi’nde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

​Başkan Canpolat, Bu Kez Emniyet Caddesi’nde

Gidilmedik yer, sıkılmadık el kalmayacak’ şiarı ile yola çıkan Belediye Başkan Mehmet Canpolat, merkez ve kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda sabahın ilk saatleri ile birlikte Yenişehir Mahallesi ve Emniyet Caddesi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Canpolat’a, birim müdürleri de eşlik etti.



Emniyet Caddesinde bulunan esnaflarla bir araya gelen Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşların taleplerini bir bir dinledi. Gelen talepler doğrultusunda ilgili birimlere talimatlar veren Başkan Canpolat bölgede devam eden temizlik faaliyetlerini de denetleyerek, çalışmaların aralıksız bir şekilde titizlikle sürdürülmesi talimatını verdi.



Başkan Canpolat, incelemelerinin ardından bölgeden ayrıldı.





Editör: Ahmet Şen 
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​Başkan Canpolat, Bu Kez Emniyet Caddesi’nde
​Başkan Canpolat, Bu Kez Emniyet Caddesi’nde
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek amacıyla yürüttüğü mahalle gezileri programları kapsamında sabahın erken saatleri ile birlikte Emniyet Caddesi’nde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.
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