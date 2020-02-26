​Başkan Canpolat, Bu Kez Emniyet Caddesi’nde

Gidilmedik yer, sıkılmadık el kalmayacak’ şiarı ile yola çıkan Belediye Başkan Mehmet Canpolat, merkez ve kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda sabahın ilk saatleri ile birlikte Yenişehir Mahallesi ve Emniyet Caddesi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Canpolat’a, birim müdürleri de eşlik etti.Emniyet Caddesinde bulunan esnaflarla bir araya gelen Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşların taleplerini bir bir dinledi. Gelen talepler doğrultusunda ilgili birimlere talimatlar veren Başkan Canpolat bölgede devam eden temizlik faaliyetlerini de denetleyerek, çalışmaların aralıksız bir şekilde titizlikle sürdürülmesi talimatını verdi.Başkan Canpolat, incelemelerinin ardından bölgeden ayrıldı.Editör: Ahmet Şen