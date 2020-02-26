​Şanlıurfa’da Gençlere Extacy Satan Şahıs Yakalandı

Narkotik Arama Köpeği Uyuşturucuyu Buldu

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına son hızıyla devam ediyor. Jandarma İl Komutanlığından yapılan açıklamada Viranşehir’de gençlere satılmak üzere 1.350 adet Ectacy isimli uyuşturucu hap ele geçirdiklerini belirtti. Yapılan operasyonda olay şüphelisi C.G tutuklanarak cezaevine gönderildi.Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, operasyon sonrasında şu açıklamada bulundu;“Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; C.G. isimli şahsın, temin etmiş olduğu uyuşturucu maddelerini, Viranşehir İlçe merkezinde gençlere satmak suretiyle gençleri uyuşturucuya özendirerek ticaretini yaptığı bilgisinin öğrenilmesi üzerine, 19 Şubat 2020 tarihinde, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, şüpheli şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda; evin çatısında bulunan üstü kapalı plastik kasalara, Narkotik Tespit/ Arama Köpeğinin tepki vermesi üzerine, kasa içerisine gizlenmiş vaziyette bin üç yüz elli (1.350) adet Extacy uyuşturucu hap ele geçirilmiş olup, olaya ilişkin C.G. isimli şahıs gözaltına alınmıştır.Olay şüphelisi olan C.G. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir.”Editör: Ahmet Şen