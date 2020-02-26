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Bu haber 26 Şubat 2020 15:48:14 Tarihinde eklenmiştir.

​HRÜ’de Hocalı Katliamı'nın Kurbanları Anıldı

Harran Üniversitesi’nde Hocalı katliamını konu alan ‘Hocalı, Kanayan Yara’ isimli program gerçekleşti.

​HRÜ’de Hocalı Katliamı'nın Kurbanları Anıldı

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kentinde 1992'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 kişinin katledilmesinin 28. yılı nedeniyle, Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi Ziraat Fakültesi konferans salonunda düzenlenen anma programına, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Adem Ünal, Şanlıurfa Büyükşehir Başkan Vekili Ahmet Kaytan, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu Temsilcisi Behbud Gadalı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.




‘Hocalı’ belgeselinin gösteriminden sonraprogramının açış konuşmalarını Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik ve Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu Temsilcisi Behbud Gadalı ve Şanlıurfa Vali Yardımcısı Adem Ünal yaptı.




28 yıl önce Hocalı’da tüm dünyanın gözü önünde soykırım yapıldığını ve insanlık suçu işlendiğini belirten Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, “Hocalı’da yaşananlar hüznümüzdür, kanayan yaramızdır. Yaşananlardan ders almak ve tarihin tekerrürünü engellemek adına birlik ve dirliğimizi korumak zorundayız. Kardeş Azerbaycan halkının bu acılı gününde millet olarak yanında olduğumuzu belirtir ve bu anma programının iki toplum arasında birlik bilinci oluşturmasını ve tüm şehitlerimize rahmet ve duaya vesilesi olmasını dilerim” diye konuştu.




‘Türk Basınında Hocalı’ sunumunu gerçekleştiren Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülşah Eser, “Ermeni askeri güçleri, 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın 7 bin nüfuslu Hocalı kentinde ‘soykırım’ yaptı. Bu, 20. yüzyılın büyük trajedilerinden birisidir. 28 yıldır acısı dinmeyen bu katliamın Türk basını dışında dünya basınında yeteri kadar yer almamasıda çok üzücüdür” ifadelerini kullandı.




Doç. Dr. Gülşah Eser’in konuşmasından sonra, Hocalı Soykırımı ile ilgili sunumları Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinin Azerbaycan’lı öğrencileri Asim İsrafilov ve Aydın Feyzullagerçekleştirdi.Ayrıca katliamın dehşetini anlatan kum sanatı gösterisi, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Nevroz Ahmadov tarafından icra edildi.

Program, Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik’in Azerbaycan Başkonsolosluğu Temsilcisi Behbud Gadalı’ya plaket sunumu ile sona erdi.



Editör: Ahmet Şen 
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