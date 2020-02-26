​Karaköprü Belediyesi’nden Kızlar’a Yeni Yollar

Uygun Mahallelere Parke Taşı Döşenmeye Devam Edecek

Karaköprü Belediyesi ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde yol çalışmalarını devam ettiriyor. Kırsal hizmetler müdürlüğü ekipleri tarafından Kızlar Kırsal Mahallesinde yollarda kilitli parke döşeme çalışması başlatıldı. Kırsal mahalledeki köy içi yolların tümü kilitli parke döşenerek tozdan ve çamurdan kurtarılacak.Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilk günden beri kırsalı merkezden ayırmadan hizmet ettiklerini belirterek, "Kızlar kırsal mahallemizde mahalle içindeki yolları kışın çamurdan yazın da tozdan kurtarmak için kilitli parke döşeme çalışmasına başladık. Kırsal mahallelerimizde kırsal hizmetler müdürlüğümüz incelemeler yaparak uygun mahallelerimizde kilitli parke döşeme işini devam ettirecek. Kırsal mahallelerimiz geliştirmek ve değiştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kızlar kırsal mahallemize hayırlı olsun "diye konuştu.Kızlar Kısal mahalle muhtarı Zeynel Abidin Yavuz, mahalle içindeki yolları kışın çamurdan yazın da tozdan geçilmediğini, mahalle içindeki yolların kilitli parke taşıyla döşenmesiyle çamurdan kurtulduklar belirterek çalışmalarından dolayı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye ve ekibine teşekkür etti.Karaköprü Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri Kızlar kırsal mahallesinden sonra nüfus olarak fazla olan kırsal mahallelerde kilitli parke döşeme çalışmalarını sürdürecek.Editör: Ahmet Şen