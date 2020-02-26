Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 26 Şubat 2020 15:39:31 Tarihinde eklenmiştir.

​Karaköprü Belediyesi’nden Kızlar’a Yeni Yollar

Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelerde kilitli parke çalışması yaparak köy içi yolları tozdan ve çamurdan kurtarıyor.

​Karaköprü Belediyesi’nden Kızlar’a Yeni Yollar

Karaköprü Belediyesi ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde yol çalışmalarını devam ettiriyor. Kırsal hizmetler müdürlüğü ekipleri tarafından Kızlar Kırsal Mahallesinde yollarda kilitli parke döşeme çalışması başlatıldı. Kırsal mahalledeki köy içi yolların tümü kilitli parke döşenerek tozdan ve çamurdan kurtarılacak.


 

Uygun Mahallelere Parke Taşı Döşenmeye Devam Edecek

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilk günden beri kırsalı merkezden ayırmadan hizmet ettiklerini belirterek, "Kızlar kırsal mahallemizde mahalle içindeki yolları kışın çamurdan yazın da tozdan kurtarmak için kilitli parke döşeme çalışmasına başladık. Kırsal mahallelerimizde kırsal hizmetler müdürlüğümüz incelemeler yaparak uygun mahallelerimizde kilitli parke döşeme işini devam ettirecek. Kırsal mahallelerimiz geliştirmek ve değiştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kızlar kırsal mahallemize hayırlı olsun "diye konuştu.



Kızlar Kısal mahalle muhtarı Zeynel Abidin Yavuz,  mahalle içindeki yolları kışın çamurdan yazın da tozdan  geçilmediğini, mahalle içindeki yolların kilitli parke taşıyla döşenmesiyle çamurdan kurtulduklar belirterek  çalışmalarından dolayı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye  ve ekibine teşekkür etti.   



Karaköprü Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri Kızlar kırsal mahallesinden  sonra nüfus olarak fazla olan kırsal mahallelerde kilitli parke döşeme çalışmalarını sürdürecek.




Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
​Şanlıurfa’da Gençlere Extacy Satan Şahıs Yakalandı
​Şanlıurfa’da Gençlere Extacy Satan Şahıs Yakalandı
Şanlıurfa Jandarması Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı olayları ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Şanlıurfa’da gençlere Extacy isimli uyuşturucu ilacı satan şahsın yakalandığını açıkladı.
​HRÜ’de Hocalı Katliamı'nın Kurbanları Anıldı
​HRÜ’de Hocalı Katliamı'nın Kurbanları Anıldı
Harran Üniversitesi’nde Hocalı katliamını konu alan ‘Hocalı, Kanayan Yara’ isimli program gerçekleşti.
​Karaköprü Belediyesi’nden Kızlar’a Yeni Yollar
​Karaköprü Belediyesi’nden Kızlar’a Yeni Yollar
Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelerde kilitli parke çalışması yaparak köy içi yolları tozdan ve çamurdan kurtarıyor.
Şanlıurfa'da 2 bin yetim ve öksüze giyim yardımı yapıldı
Şanlıurfa'da 2 bin yetim ve öksüze giyim yardımı yapıldı
Şanlıurfa’da Eyyübiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen 2 bin yetim ve öksüz çocuğa giyim yardımı yapıldı.
Manevi Yenilenme Ve Arınma Mevsimi Üç Aylar Başladı
Manevi Yenilenme Ve Arınma Mevsimi Üç Aylar Başladı
​İslam aleminde Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan manevi yenilenme ve arınma mevsimi üç aylar, 25 Şubat Salı günü (bugün) başlıyor.
​Vekil Özcan: Urfa’mızdaki sorunlarımızı el birliği ile birlik olarak çözüyoruz
​Vekil Özcan: Urfa’mızdaki sorunlarımızı el birliği ile birlik olarak çözüyoruz
Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Halil Özcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile bir araya gelerek muhtarlarla özel toplantı yaptı.
​Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül Gureğhler ile yakından ilgilendi
​Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül Gureğhler ile yakından ilgilendi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, gıda ve tarım fuarı’nda Şanlıurfa Gureğh Çoban Köpekleri Derneği’nin standını ziyaret etti.
​Haliliye’de Metruk Yapıların Yıkımı Sürüyor
​Haliliye’de Metruk Yapıların Yıkımı Sürüyor
Haliliye Belediyesi, vatandaşların talepleri doğrultusunda başlattığı metruk yapıların yıkım işlemine gerçekleştirmeye devam ediyor. Ekipler son olarak Yavuz Selim Mahallesinde bulunan atıl bir yapının yıkım işlemini gerçekleştirdi.
Karaköprü’de “Engelime Engel Olma” Tiyatrosu Sahnelendi
Karaköprü’de “Engelime Engel Olma” Tiyatrosu Sahnelendi
Şanlıurfa’nın Karaköprü Belediyesi tarafından farkındalık oluşturulması amacıyla engellilerin hayatını anlatan tiyatro gösterisi sahnelendi. Tiyatroda “Engelime engel olma” mesajı verildi.
Dünya Rehberler Günü Harran Üniversitesi’nde Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
Dünya Rehberler Günü Harran Üniversitesi’nde Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
21 Şubat Dünya Rehberler Günü, Harran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Turist Rehberliği Bölümü ile Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası ortaklığında düzenlenen programlarla kutlandı.
​AGD KIŞ ETKİNLİĞİNİ MAĞARADA YAPTI
​AGD KIŞ ETKİNLİĞİNİ MAĞARADA YAPTI
AGD MGV Eyyübiye ilçe temsilciliği her yıl düzenlediği liseli gençlerle kış etkinliğini programını bu yıl farklı bir mekanda düzenledi.
​Şanlıurfa’da Komşular Arasında Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı
​Şanlıurfa’da Komşular Arasında Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı
Şanlıurfa'da komşular arasında yaşanan bıçaklı kavgada 4 yaralandı.
​Şanlıurfa’da Gençlere Extacy Satan Şahıs Yakalandı
​Şanlıurfa’da Gençlere Extacy Satan Şahıs Yakalandı
​HRÜ’de Hocalı Katliamı'nın Kurbanları Anıldı
​HRÜ’de Hocalı Katliamı'nın Kurbanları Anıldı
​Karaköprü Belediyesi’nden Kızlar’a Yeni Yollar
​Karaköprü Belediyesi’nden Kızlar’a Yeni Yollar
Bu Nasıl Yanlışlık! Eyyübiye Belediyesi’nin LGBT Yönetmeliği Meclise Gitti
Bu Nasıl Yanlışlık! Eyyübiye Belediyesi’nin LGBT Yönetmeliği Meclise Gitti
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:35
Güneş
06:54
Öğle
12:43
İkindi
15:51
Akşam
18:22
Yatsı
19:36
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿