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Bu haber 26 Şubat 2020 12:53:45 Tarihinde eklenmiştir.

​Görümcesinin Kocası ile Kaçtı: Görümcem Bana Destek Oluyor

Mehmet isimli şahıs katıldığı TV programında, damadı Ramazan Soylu'nun gelini Şerife Uyanık'ı kaçırdığını iddia etti. İddialar izleyenleri şaşkına çevirirken, görümcesinin kocası ile kaçan Şerife Uyanık: “Görümcem ve eşi bana destek oluyor, ailemin yapmadığı şeyi bana yapıyorlar” dedi.

​Görümcesinin Kocası ile Kaçtı: Görümcem Bana Destek Oluyor

Esra Erol ve izleyicileri şaşkına çeviren bir olaya şahit oldu. Mehmet Bey'in iddiasına göre oğlu Ramazan ile evli olan gelini Şerife Uyanık, kızı Leyla ile evli olan damadı Ramazan Soylu'ya kaçtı. Bu durumun düzelmesini isteyen baba Mehmet Bey, canlı yayına katılarak sesini duyurmaya karar verdi. 


 

Oğlu ile Damadı Aynı Zamanda Kuzenler

Damadı Ramazan ile kızı Leyla'nın da iki çocuğu olduğunu ifade eden baba Mehmet Bey, damadı Ramazan Soylu'nun aynı zamanda kendi oğlu Ramazan ile de kuzen olduklarını ifade etti.


Kayınbabasının canlı yayına katıldığını gören gelin Şerife Uyanık, kayın babası ile karşı karşıya geldi. Şerife Uyanık’ın canlı yayınında eşi Ramazan ve kayınpederi Mehmet Bey hakkında kurduğu cümlelerle herkesi şaşkına çevirdi.


 

Oraya Çıkmamak İçin 50 Bin TL Teklif Ettiler

Şerfire Uyanık, canlı yayına katılarak şunları ifade etti; “Eşim bana hiç destek olmuyordu. Annem ameliyat oldu 10 gün kaldım yanında diye kayınbabam 2 ay konuşmadı benimle. Eşim beni ailesine bir hizmetçi gibi, besleme gibi kullandı. Bardak doldu taştı artık bende. Üstelik oraya çıkmamak için bana 50 bin tl teklif ettiler. Görümcem ve eşi bana destek oluyor, ailemin yapmadığı şeyi bana yapıyorlar” 



Editör: Ahmet Şen 
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​Görümcesinin Kocası ile Kaçtı: Görümcem Bana Destek Oluyor
​Görümcesinin Kocası ile Kaçtı: Görümcem Bana Destek Oluyor
Mehmet isimli şahıs katıldığı TV programında, damadı Ramazan Soylu'nun gelini Şerife Uyanık'ı kaçırdığını iddia etti. İddialar izleyenleri şaşkına çevirirken, görümcesinin kocası ile kaçan Şerife Uyanık: “Görümcem ve eşi bana destek oluyor, ailemin yapmadığı şeyi bana yapıyorlar” dedi.
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