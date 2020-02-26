Bu Nasıl Yanlışlık! Eyyübiye Belediyesi’nin LGBT Yönetmeliği Meclise Gitti

Eyyübiye Belediyesi Meclis Yönergesinde Yer Alan LGBTİ Maddesi Nedir?

Başkan Kuş, Yardımcılarına Güvendi

Eyyübiye Belediyesi Çalışanları Başka Partilerin Yönergesini Kopyaladı

Daha önce CHP ve HDP’nin LGBT’li bireylere destek vermesi muhalefeti kızdırmış tepkilerine neden olmuştu. Tepkilerin ardından sosyal medyada sıkça tartışma konusu haline gelen LGBTİ konusu Şanlıurfa’da da meclise sunuldu.Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi’nde İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapan Ahmet Alkan, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a onaylaması için bir yönerge iletti. Başkan Kuş ise yönergenin belediye meclisinde oylamaya sunulması için gerekli adımların atılması talimatını vererek, yönergeyi Yazı İşleri Müdürü İsmail Kaya’ya iletilmesini istedi.Eyyübiye Belediyesi’nde meydana gelen olayda meclise sunulan yönergedeki tartışmalara konu olan LGBTİ maddesinde şu ifadeler yer aldı; “Toplumda dezavantajlı konumda bulunan LGBTİ (lezbiyen, gay, biseksüel, trans ve interseks bireyler), etnik ve dini azınlıklar, sığınmacı ve mülteciler gibi çeşitli sosyal gruplara yönelik veri toplama, hizmet üretme ve belediye politikalarını yurtdışı ve yurtiçindeki STK'larla işbirliği içinde hazırlamak”Yönergenin tamamını okumayan Başkan Kuş yardımcılarına güvenerek konunun meclis gündeminde oylanması için gerekli adımların atılması talimatını verdi. Daha önceleri CHP ve HDP’lilerin sıkça desteklediği LGBT’li bireyleri içeren maddelere tepkilere neden olurken, aynı olayın Şanlıurfa’da da yaşanması akıllarda soru işareti bıraktı.Konunun özü araştırıldığında, Başkan Kuş, yönergenin meclis gündemine taşınması için yardımcılarına gerekli talimatları verdikten sonra söz konusu yardımcılardan olan İnsan Kaynakları Müdürü ve Yazı İşleri Müdürünün yönergenin içeriğini okumadan talimatı yerine getirdiği anlaşıldı. Yönergenin Eyyübiye Belediyesi’nin çalışma prensipleri dikkatte alınmadan oluşturulduğu ve hatta meclise okunmadan sunulan yönergenin internet ortamında CHP ve HDP’ye ait olduğu tahmin edilen metni kopyala yapıştır yapılarak hazırlandığı bilgisi edinildi.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un böylesi yeteneksiz ve cahil ekiple başarılı olması söz konusu değil. Ne kadar çalışırsa çalışsın Başkan Kuş’un altında amir statüsü ile çalışan insanların böylesi işgüzar, kopyala yapıştırıcı olduğu aşikardır. Başkan Kuş, böylesine vasıfsız insanları değiştirir ve ekibini liyakatli kişilerden seçerse daha başarılı olur. Aksi takdirde Başkan Kuş’un işi çok zor.Editör: Ahmet Şen