​Alacak Verecek Meselesinde Eski Ortağını Öldürdü

Sokak Ortasında Tüfekle Öldürdü

Alacak Verecek Meselesi Cinayete Sebep Oldu

Edinilen bilgiye göre, olay, İzmir’in Torbalı İlçesine bağlı İnönü Mahallesi’nde meydana geldi.İddiaya göre, alacak-verecek meselesinden kaynaklı anlaşmazlığı bulunan Taşkın Sert (36) evinden çıktığı esnada eski ortağı U.A. (29) tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vuruldu. İki el ateş edilerek öldürülen Taşkın Sert hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, U.A. isimli şahsı Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Mahallesi’ndeki evinde kıskıvrak yakaladı.Öte yandan, cinayet şüphelisi U.A. ile Taşkın Sert'in bir süre sanayi sitesinde birlikte dükkan işlettikleri ve aralarında alacak verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık bulunduğu öne sürüldü.Editör: Ahmet Şen