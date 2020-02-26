​Ünlü İş Adamının 14 Yaşındaki Oğlu Lüks Sitede Ölü Bulundu

İstanbul Sarıyer Bahçeköy Doğan Bey Caddesi üzerindeki lüks bir sitede dün saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir dairede silah sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirmiş, olay yerine gelen ekipler, daireye girdiğinde yatak odasında ünlü iş adamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlunun cansız bedeniyle karşılaşmıştı.Olay yerinde yapılan çalışmaların ve incelemelerin ardından 14 yaşındaki çocuğun cenazesi, iş adamı Ali Armağan'ında içinde bulunduğu cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.Editör: Ahmet Şen