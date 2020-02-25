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Bu haber 25 Şubat 2020 18:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Çizimlerle 40 hadis yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Gençlik Vakfı TUGVA Şanlıurfa Temsilciliğinin ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlediği ‘Çizimlerle 40 Hadis’ yarışmasının ödül töreni düzenlendi.

Çizimlerle 40 hadis yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Gençlik Vakfı TUGVA Şanlıurfa Temsilciliğinin ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlediği ‘Çizimlerle 40 Hadis' yarışmasının ödül töreni düzenlendi. Şanlıurfa genelinde düzenlenen yarışmada Ortaokul öğrencilerine yönelik önceden belirlenen 40 Hadis'i anlatan resim yarışması düzenlendi. Şair Nabi Kültür Merkezinde düzenlenen yarışmaya Şanlıurfa'nın birçok ilçesinden öğrenciler ve öğretmenler katılırken, dereceye girenlere ödülleri verildi.

Burada bir konuşma yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, “Heyecanla başlamamızın sebebi Kuran Neslini karşımızda görmemizdir. Hadislerden haberdar olup onları çizim ile yansıtabilecek gençliğimizin olmasındandır. Elbette Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi normal hizmetlerini sürdürecek ama Sosyal Belediyecilik çalışmaları kapsamında geleceği bir yerde tesis etme noktasında bazı sorumlulukların olduğunun bilincinde olan bir üst yönetimiz var. Başta Zeynel Abidin Beyazgül başkanımız olmak üzere, Büyükşehir Belediye Meclisi, Genel Sekreterimiz ve yardımcıları olmak üzere her biri şehri ne kadar güzel imar ederseniz edin eğer nesli ihmal ederseniz o imar ettiğimiz şehri tarumar ederlerin bilincindeyiz. Dolayısıyla biz şehri imar ederken nesli ihmal etmemiz gerektiğinin farkındayız. Şuanda burada bulunan büyüklerimiz ile birlikte İnşallah iyi bir şehir, iyi bir gelecek emanet olarak sizlere bırakmak zorundayız. Bu organizasyonlar ile bir nevi bunun temelini oluşturuyoruz, programda emeği geçenleri tebrik ediyorum” diye konuştu.

Gerçekleştirilen ödül törenin ardından Şanlıurfa genelinde öğrenciler tarafından yapılan eserler Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonunda sergilenmek üzere gerçekleştirilen açılış işe vatandaşların beğenisine sunuldu.

 
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