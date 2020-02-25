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Bu haber 25 Şubat 2020 16:23:14 Tarihinde eklenmiştir.

Güneydoğu toprakları suya doyuyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Güneydoğu’da yaptığı yatırımlarla bölgenin verimli topraklarını suya doyuruyor.

Güneydoğu toprakları suya doyuyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Güneydoğu'da yaptığı yatırımlarla bölgenin verimli topraklarını suya doyuruyor.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa'da yapılan yatırımlarla bölgedeki mümbit topraklar suyla buluşturuluyor. Yapılan çalışmalarla bölge insanının içme ve kullanma suyu temin edilirken, derelerdeki taşkın riskini azaltma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Son dönemde bölgede arttırılan su yapıları tarım faaliyetlerinin de gelişmesine önemli rol oynuyor.

Atatürk Barajı ile 1.5 milyon dönüm arazi sulanacak

Adıyaman ili ile Şanlıurfa illeri arasında bulunan ve Fırat Nehri üzerinde yer alan Atatürk Barajı, yeni hazırlanan projelerin de tamamlanmasıyla birlikte Şanlıurfa ve Mardin'de bulunan 1.5 milyon dönüm arazi sulanacak.

Türkiye'nin en önemli ve ilkleri barındıran baraj olan Atatürk Barajı'ndan bir yılda ortalama olarak 26-27 milyar metreküp su akışı olurken,barajın toplam olarak 50 milyar metreküp su depolama hacmi bulunuyor. Şanlıurfa ve Mardin'de toplam 1.5 milyon dönüm arazi sulanacak projelerin tamamlanması ile birlikte suyun ve sulamanın doğru yönetilerek, buyun her noktaya ulaşması ve çiftçiye maliyeti en düşük ve yeterli miktarda iletilmesi hedefleniyor.

Elektrik ve sulamada tasarruf sağlandı

Pompa istasyonlarında yapılan bakım onarımlar, kompanzasyon sorunları, kaçak kullanımların önüne geçilmesi gibi çalışmalarla enerji sarfiyatı da düşürülerek, zamlı tarifelere rağmen ödenen elektrik bedelleri, bir önceki yıla göre faturalarda düşüş sağlandı. Enerjili kullanımı 143 milyon 88 bin 421 kilowattan 106 milyon 363 bin 146 kilovata düşürülerek yüzde 36 oranında tasarruf sağlandı. Böylece enerji maliyetlerindeki artışa rağmen Sulama Hizmet Bedeli'nde ciddi bir artış olmadı. Bölge genelinde Atatürk Baraj gölünden sulama yapılan alanlarda artış olmasına rağmen 2018 yılında 3,2 milyar m3 olan su sarfiyatı 2019 yılında 3 milyar m3'e düşürülerek sulama randımanında artış sağlandı. 2019 yılında 362 km ana kanal ve tahliye kanalları temizliği yapılarak yüzde 250 iyileşme sağlandı.

Yapılan çalışmalar çiftçileri de memnun etti

Bölgede yapılan yatırımlar ve yürütülen iyileştirme çalışmaları çiftçileri de memnun etti. Sulama birliklerinde değişen yönetim modelinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Haktanır Sulama Birliği çiftçisi Halil Okay, yapılan çalışma ve değişikliklere rağmen sulama sıkıntısı çekmediklerini kaydetti. Tektek Sulama Birliği çiftçisi Mahmut Ataş ise, Sulama Birliği ve çalışanlarının sunmuş olduğu hizmetleri nedeniyle birlik yönetici, çalışanları ve 15. Bölge Müdürlüğü personel ile idarecilerine teşekkür etti. Cullap Sulama Birliği çiftçisi Ahmet Demirol, yeteri miktarda su alabildiklerini artık su sıkıntısı yaşamadıklarını, Fırat Sulama Birliği çiftçisi Mehmet Küpelik bakım-onarım faaliyetlerinin düzenli şekilde yürütüldüğünü ve aksama yaşanmadığını ifade etti.

Topçu Gündaş Sulama Birliği çiftçisi İbrahim Erk de, enerji kesintilerinin kalmadığını hatırlatarak, tesislerinde sürekliliğinin geçerli olmaya başladığını ve enerji sıkıntısının bittiğini kaydetti.

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