Uyuşturucuya Karşı Tiyatro Oyunu Sergilendi

Tiyatroyu öğrencilerle birlikte izleyen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş,”Bağımlılık günümüzün en tehlikeli hastalıklarından biri haline geldi. Bağımlılık konusunu değerlendirirken sadece uyuşturucu madde bağımlılığı değil, sigara, alkol bağımlılığında da dikkat çekmek gerektiğini söyledi. Çocuklarımızı ölümcül sonuçlar doğuran kötü alışkanlıklardan korumak hepimizin görevi. Bizlerde İl Sağlık Müdürlüğü olarak gençlerimizi ve ailelerimizi bilinçlendirmek, gençlerimizi bu tür olumsuz alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve korumak adına Şanlıurfa Valimiz Abdullah Erin’in öncülüğünde tiyatro gösterisi düzenleyerek ilimizde bağımlılığın azaltması için gençlerimizin daima yanında olacağız.”dedi.