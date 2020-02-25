Urfa’da Corona Virüsü Vakası Var Mı?

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılan 6 kişi tedavi altına alındı. Uzmanlar, vakaların corona vakası olmadığını, grip olduklarına noktasında açıklama yaptı. Hastane yöneticileri, tedbirleri en üst seviyeye çıkardı.CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,” Şanlıurfa' da Irak ve Afganistan uyruklu 6 kişinin "corona virüs" şüphesi nedeniyle tedavi altına alındığı bilgisi sabah saatlerinden itibaren ciddi bir korku yaratmıştır. Konuyu öğrendiğim anda hemen ilgili hastanemizin başhekimi ile görüşme sağladım.Bu bağlamda; Tedavi altında bulunan kişilerin "gribal enfeksiyon" taşıdığı konusunda ilgili tüm hekimlerin fikir birliğinde olduğu, her ihtimale karşın Ankara'ya da numune gönderildiği tarafıma iletilmiştir. Son olarak belirtmek isterim ki korkulacak herhangi bir durum yoktur, vatandaşlarımız müsterih olsunlar.” İfadelerine yer verdi.Ankara'ya gönderilen kan tahlillerinin sonucunun geldiği ve hastalarda corona virüsü olmadığı tespit edildi.