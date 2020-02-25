Çiftçiler Değişen Yönetim Sisteminden Memnun

Adıyaman ili ile Şanlıurfa illeri arasında,Fırat Nehri üzerinde yer alan Atatürk Barajı; birçok yönüyle ülkemizin ilklerini elinde bulunduran baraj olması münasebetiyle ülkemiz insanları tarafından en çok bilinen baraj olma özelliğine sahiptir.Atatürk Barajından bir yılda ortalama olarak 26-27 milyar metreküp su akışı olmaktadır. Toplam olarak su depolama hacmi 50 milyar metreküpe yakın olan bu barajımız bazı projelerin bitmesi ile özellikle Şanlıurfa ve Mardin gibi ile illerimizde bulunan 1,5 milyon dönüme yakın arazi sulanır hale gelecektir.

Projelerin tamamlanması sonrasında suyun ve sulamanın yönetimi önem arz ediyor. Projeler kapsamında bulunan her noktaya sulama suyunun çiftçiye, maliyeti en düşük ve yeterli miktarda iletmek önem arzetmektedir.

Bu kapsamda;

Suyun proje sahasında ulaştığı noktalarda artış sağlandı.

Pompa istasyonlarında yapılan bakım onarımlar, kompanzasyon sorunları, kaçak kullanımların önüne geçilmesi gibi nedenlerle enerji sarfiyatı da düşmüş olup yapılan elektrik zammına rağmen bir önceki yıl ödenen elektrik bedelleri de düşmüştür.Enerjili kullanımı 143.088.421 Kw’tan 106.363.146 Kw’a düşerek %36 tasarruf sağlanmıştır. Bu sayede enerji maliyetlerindeki artışa rağmen Sulama Hizmet Bedelinde ciddi bir artış olmamıştır.

Bölge genelinde Atatürk Baraj gölünden sulama yapılan alanlarda artış olmasına rağmen 2018 yılında 3,2 milyar m3 olan su sarfiyatı 2019 yılında 3 milyar m3’e düşürülerek sulama randımanında artış sağlanmıştır.

2019 yılında 362 km Ana kanal ve tahliye kanalları temizliği yapılarak %250 iyileşme sağlanmıştır.

Yapılan çalışmalar çiftçiler tarafından olumlu karşılanarak, faydalanan çiftçilerin memnuniyetleri de artmıştır.

Cullap Sulama Birliği çiftçisi Ahmet DEMİROL; yeteri miktarda su alabildiklerini artıksu sıkıntısının kalmadığını,

Fırat Sulama Birliği çiftçisi Mehmet MELİK;Bakım-onarım faaliyetlerinin düzenli şekilde yürütüldüğünü ve hiçbir aksama yaşanmadığını,

Haktanır Sulama Birliği çiftçisi Halil OKAY;yeni modelden memnuniyet duyduğunu ve sulama sıkıntısı yaşanmadığını,

Tektek Sulama Birliği çiftçisi Mahmut ATAŞ;Sulama Birliği ve çalışanlarının sunmuş olduğu hizmetlerden dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek memnuniyet duyduklarını dile getirmiştir ve 15. Bölge Müdürümüze de ayrıca teşekkürlerini belirtmektedir.

Topçu Gündaş Sulama Birliği çiftçisi İbrahim ERK;Bakım-Onarım faaliyetleri açısından Sulama Birliğinin sağlamış olduğu hizmetlerden dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, enerji kesintilerinin kalmadığını ve tesislerin sürekli olduğunu ifade ederek Bölge Müdürümüzün gayretiyle enerji sıkıntısının giderildiğini belirtmektedir.