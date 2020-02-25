​Vekil Halil Özcan’dan Tefecilere Net Mesaj

Şanlıurfa’nın kanayan yarası haline gelen tefecilik ile igili Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan’dan flaş bir açıklama geldi. Tefecilik ile mücadelede aşiretleri işaret eden Halil Özcan, “Tefecilikle topyekün mücadele edilmeli” dedi.Tefecileri kan emici olarak nitelendiren vekil Özcan, “Tefecilikle topyekün mücadele: Aşiretler kendilerini içindeki kan emici tefecilerden arındırmalı. Olmuyorsa tefeci aşiret mensuplarını yalnız bırakmalı. Onun tefecilikten alacaklarını tahsil etmek için yardım etmemeli” dedi.Editör: Ahmet Şen