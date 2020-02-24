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Bu haber 24 Şubat 2020 23:18:18 Tarihinde eklenmiştir.

Hilvan'a Sporu Sevdiren Kaymakam

Hilvan’a atandığı günden bu yana Hilvanlılar ile adeta bir aile olan Kaymakam Furkan Duman, özellikle gençler ve çocuklar tarafından çok seviliyor.

Hilvan'a Sporu Sevdiren Kaymakam

Hilvan’a atandığı günden bu yana Hilvanlılar ile adeta bir aile olan Kaymakam Furkan Duman, özellikle gençler ve çocuklar tarafından çok seviliyor. Kaymakam Furkan Duman özellikle gençlerin ve çocukların kendi alanlarında başarı sağlaması için her şeyi yapmaktan geri durmuyor.
 
Şanlıurfa’nın Hilvan İlçesi Kaymakamı Furkan Duman, Adıyaman’da 9 takımın mücadele ettiği Ortaokullar Arası Hentbol Bölge Turnuvasında başarı sağlayarak Birinci olan ve Türkiye Yarı Finallerinde oynamaya hak kazanan 75.Yıl Ortaokulu Kız Hentbol Takımını makamında kabul etti. Kaymakam Duman, bu önemli başarıya imza atan öğrencile rile yakından ilgilenerek kendilerine başarı diledi.
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