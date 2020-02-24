​Benzine Son Bir Ayda 2 İnci Zam Geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 16 kuruş zam yapıldığını duyurdu. Zammın pompa fiyatlarına yansıyacağı belirtildi.Geçtiğimiz günlerde benzine 8 kuruşluk zam yapılmıştı. Son olarak bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere uygulan 16 kuruşluk zamla birlikte bir dolmadan ikinci zam geldi. Motorine zam yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu olarak kaldı.Geçtiğimiz günlerde benzine yapılan 8 kuruşluk zam