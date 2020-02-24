Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 24 Şubat 2020 00:45:00 Tarihinde eklenmiştir.

Öğrenim Kredisi Borcu Olan Üniversite Mezunlarının Borcu Silinsin

Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir, öğrenim kredisi borcu bulunan üniversite mezunlarının mevcut borçlarından muaf sayılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Öğrenim Kredisi Borcu Olan Üniversite Mezunlarının Borcu Silinsin

Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir, öğrenim kredisi borcu bulunan üniversite mezunlarının mevcut borçlarından muaf sayılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Sayıları 5 milyona dayanan Öğrenim kredisi borcu olan üniversite mezununu sevindirecek bir teklif yapıldı. Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir, “Genç nüfustaki işsizlik oranının yüzde 24,5 olduğu koşullarda sayılarının her geçen gün artacağı, öğrenim kredisi almış mezunlar ile şuanda öğrenim kredisi alan gençlerimizi borç yükünden kurtaran, önünü açan düzenlemeye ihtiyaç var” dedi.
 
Demir ,Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 327 bin kişi artarak 4 milyon 308 bin kişiye ulaşmasının yanında ,15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puan artışla, yüzde 24,5 olduğu bir ortamda iş bulma konusunda hayli zorluk çeken sayıları 5 milyona ulaşan öğrenim kredisi borçlusunun çektiği sıkıntılar dikkate alınarak yeni bir düzenlemenin şart olduğunu vurguladı.
 

“Öğrencilerimizi mezuniyet hediyesi 30 bin TL borçtan kurtarmalıyız”

 
Demir, “öğrencilerimiz, borçlarını mezuniyet tarihinden iki yıl sonrasında ödemeye başlamaları gerekiyor. Borç kredilerinin verildiği tarihten normal öğrenim sürelerinin bitimine kadar geçen miktarlara, enflasyon artışının ilave edilmesiyle tespit ediliyor. İki yıl sonra ödenmeyen borçlara aylık yüzde 1.40 oranında gecikme zammı uygulanıyor. Bu yüzden geciken borç, alınan kredinin 3 katına çıkabiliyor. Yalnızca, 2019'da öğrenim kredisi alan kişi sayısı 1 milyon 156 bin oldu. 2020 Ocak itibarıyla öğrencilere verilen öğrenim kredisi miktarı lisansta aylık 550 TL, yüksek lisansta bin 100 TL, doktorada ise bin 650 TL. Bir lisans öğrencisinin aylık 550 TL öğrenim kredisi aldığını ve eğitim süresinin 4 yıl olduğunu varsayarsak, 4 yılın sonunda 26.400 TL'lik bir geri ödeme çıkıyor. Anaparanın üzerine eklenen faizi de katarsak öğrencinin ödemesi gereken borç miktarı ortalama 30 bin TL'nin üzerine çıkmaktadır” diye konuştu.
 
Hüseyin Demir, “Öğrenciler ‘Burs/Kredi Taahhütnamesinde' borçlarını tebligat beklemeksizin normal öğrenim sürelerinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlayarak ödeyeceklerini kabul ediyor. Ödemeler aylık ya da 3 aylık olarak planlanıyor. 4 yıl üniversite okuyan bir öğrencinin mezun olduktan 2 yıl sonra 48 taksit şeklinde öğrenim kredisini ödemesi gerekiyor. Aynı öğrenci borcunu 3 ayda bir 16 taksit şeklinde de ödeyebiliyor” şeklinde konuştu.
 

“Öğrenim kredisi borcundan faizler silinmeli ve haciz işlemleri kaldırılmalı”

 
Demir şu önerilerde bulundu: “Sunulacak ödeme seçeneklerinde ilk işin faizlerin silmesi ve haciz işlemlerinin kaldırılması, mezuniyetten iki yıl sonra yerine iş bulduğunda ödeme seçeneği, ödemede sunulan 48 taksit yerine 120 ay taksit imkanı, belirlenecek yıllar arası ödeme durumuna sahip olamayan kişilerin borçlarının tamamen silinmesi,Devlet memurluğuna atanan kişilerin borçlarının maaşlarından faizsiz olarak uzun yıllara bölünerek kesilmesi, Özel sektörde asgari ücret ile çalışmaya başlamış kişilerin borçlarının faizleri silinerek ve belli oranlarda azaltılarak SGK primi gibi kesinti yapılarak tahsili, iş bulamadığı her yıl için borçlarına indirimin yapılması gibi gençliğimizi koruyan hayata tutulmalarını ,emin adımlarla ilerlemelerini sağlayacak adımlar atılması.”
Yorum Yap
Ekonomi
​Benzine Son Bir Ayda 2 İnci Zam Geldi
​Benzine Son Bir Ayda 2 İnci Zam Geldi
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine zam yapıldığını açıkladı.
Cevdet Yılmaz, Yatırımcıları Şanlıurfa’ya Davet Etti
Cevdet Yılmaz, Yatırımcıları Şanlıurfa’ya Davet Etti
Bazı ziyaret ve partisinin toplantılarına katılmak üzere Şanlıurfa’ya gelen Eski Kalkınma Bakanı, 63. Hükümet Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Valilik ziyaretinde açıklamalarda bulundu.
Öğrenim Kredisi Borcu Olan Üniversite Mezunlarının Borcu Silinsin
Öğrenim Kredisi Borcu Olan Üniversite Mezunlarının Borcu Silinsin
Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir, öğrenim kredisi borcu bulunan üniversite mezunlarının mevcut borçlarından muaf sayılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Taşınmaz ticareti yetki belgesi sorgulama sayfası açıldı
Taşınmaz ticareti yetki belgesi sorgulama sayfası açıldı
Taşınmaz ticareti yetki belgesi alan işletme bilgilerine ulaşılabilecek olan Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi Sorgulama sayfası açıldı.
​Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, merakla beklenen destekleri açıkladı
​Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, merakla beklenen destekleri açıkladı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merakla beklenen mazot ve gübre, hububat, süt, kırsal kalkınma ve lisanslı depoculuk desteklerini açıkladı.
TOKİ Konut Projelerinin Kura Çekimleri Başladı: Şanlıurfa'da Ne Zaman Çekilecek
TOKİ Konut Projelerinin Kura Çekimleri Başladı: Şanlıurfa'da Ne Zaman Çekilecek
​Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından dar gelirli vatandaşlara yönelik yürütülen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde kuralar çekilmeye başlanacak. Şanlıurfalı vatandaşların da dört gözle beklediği kura çekimlerinin yapılacağı tarih belli oldu.
​İŞKUR, 50 Bin Personel Alacak
​İŞKUR, 50 Bin Personel Alacak
İŞKUR, 50 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Kamu ve özel kurumlar tarafından yayımlanan 50 bin personel alım ilanında başvuru şartları da belirlenirken, şartlarda ortaokul mezunları da alım ilanlarına başvuru yapılabilineceği belirtildi.
Taşeron işçinin tazminatını kim ödeyecek
Taşeron işçinin tazminatını kim ödeyecek
Yargıtay 9. Hukuk Dâiresi, geçtiğimiz günlerde başta hastaneler olmak üzere kamu kurumlarında taşeron olarak çalışan yüz binlerce çalışan için emsâl bir karara imza attı.
Kredi Kartında ‘Aidat İadesi' Dolandırıcılığına Dikkat
Kredi Kartında ‘Aidat İadesi' Dolandırıcılığına Dikkat
​Kredi kartı aidat iadesi başlığı altında sosyal medya üzerinde dolandırıcılık yapılıyor.
Benzine Zam
Benzine Zam
Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 8 kuruş zam yapıldı.
​Süt Parasından Cenaze Ödeneğine; SGK'nın %11,84 Zamlı Ödeyeceği Bu Yardımları Almayı Unutmayın!
​Süt Parasından Cenaze Ödeneğine; SGK'nın %11,84 Zamlı Ödeyeceği Bu Yardımları Almayı Unutmayın!
Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş ``SGK'nın %11,84 zamlı ödeyeceği bu yardımları almayı unutmayın`` başlıklı bir yazı kaleme aldı. İşte o yazının detayları...
​Bakan Selçuk açıkladı: İşsizlik Ödeneği Ödemelerini Öne Çektik
​Bakan Selçuk açıkladı: İşsizlik Ödeneği Ödemelerini Öne Çektik
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Dün aldığımız bir kararla Elazığ ve Malatya’da işsizlik ödeneği ödemelerini öne çekmiş durumdayız. Bu ödemeleri 31 Ocak tarihinde gerçekleştireceğiz. 1 hafta öne almış olduk" dedi.
Terör Operasyonu: Evden Cephane Çıktı
Terör Operasyonu: Evden Cephane Çıktı
Hilvan'a Sporu Sevdiren Kaymakam
Hilvan'a Sporu Sevdiren Kaymakam
​Benzine Son Bir Ayda 2 İnci Zam Geldi
​Benzine Son Bir Ayda 2 İnci Zam Geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Okul ihtiyacını tamamen çözmeyi hedefliyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Okul ihtiyacını tamamen çözmeyi hedefliyoruz'
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:36
Güneş
06:56
Öğle
12:43
İkindi
15:50
Akşam
18:21
Yatsı
19:35
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿