Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 24 Şubat 2020 23:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Terör Operasyonu: Evden Cephane Çıktı

Türk polisi tarafından Konak ilçesinde, terör örgütü Heyet Tahrir Şam (HTŞ/FEC/ENC) üyesi bir kişi sahte kimlik yakalanırken, ikametinin bahçesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Terör Operasyonu: Evden Cephane Çıktı

İzmir polisi tarafından Konak ilçesinde, terör örgütü Heyet Tahrir Şam (HTŞ/FEC/ENC) üyesi bir kişi sahte kimlik yakalanırken, ikametinin bahçesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Konak ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde depo olarak kullandığı ikametin tespitinin ardından hakkında yakalama kararı bulunan Heyet Tahrir Şam (HTŞ/FEC/ENC) silahlı terör örgütü üyesi A.G'yi yakalamak için çalışma başlatıldı. Yaşadığı ikamete düzenlenen operasyonda, kardeşi R.G. adına düzenlenmiş kimlik kartı ile birlikte şüpheli A.G. ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

İkametten çok sayıda mühimmat çıktı


Şüphelinin depo olarak kullandığı ikametin bahçesinde yapılan aramalarda, 13 adet 9 mm çapında üzerinde seri numarası bulunmayan tabanca, 11 adet 7,65 mm çapında üzerinde seri numarası bulunmayan tabanca, 12 adet 9 mm çapında tabanca şarjörü, 1 adet av tüfeği, bol miktarda değişik çap ve markada tabanca fişeği, 1 adet 100 litre hacminde plastik bidon, 1 adet mengene aleti, Bir miktar silah bakım temizlik malzemeleri, 2 adet 10-15 litre hacminde plastik bidonlar, 1 adet cep telefonu ve sim kartı, 5 adet sprey boya kutusu, 1 adet R.G. adına düzenlenmiş kimlik kartı ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
Yorum Yap
Asayiş
Terör Operasyonu: Evden Cephane Çıktı
Terör Operasyonu: Evden Cephane Çıktı
Türk polisi tarafından Konak ilçesinde, terör örgütü Heyet Tahrir Şam (HTŞ/FEC/ENC) üyesi bir kişi sahte kimlik yakalanırken, ikametinin bahçesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Şanlıurfa'da konserve kutusuna gizlenmiş bomba bulundu
Şanlıurfa'da konserve kutusuna gizlenmiş bomba bulundu
Şanlıurfa’da jandarma ekipleri, terör örgütü PKK/YPG’nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlattığı operasyonda konserve kutusu içerisinde kayalıklar altında bir kilo plastik patlayıcı ele geçirdi.
Urfa'da Dev Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
Urfa'da Dev Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
​Şanlıurfa’da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 241 kilogram esrar, 120 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.
HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu
HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu
​Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu.
Urfa'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
Urfa'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
​Şanlıurfa Haliliye’de silahlı saldırı meydana geldi. Meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da bir terörist teslim oldu
Şanlıurfa'da bir terörist teslim oldu
​Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde sınırı geçen PKK/YPG’li bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Babasını baltayla öldürdü
Babasını baltayla öldürdü
Tartıştığı babasını baltayla başından ve sırtından vurarak öldüren kişi polis karakoluna teslim oldu.
​Husumetli Olduğu Kişinin Fırınına Kurşun Yağdırdı
​Husumetli Olduğu Kişinin Fırınına Kurşun Yağdırdı
Husumetli olduğu kişinin fırınına kurşun yağdıran başka bir fırıncı, kişilerce darp edilmesi sonucu hastanelik oldu. Kurşunlardan bazıları fırının camekanını kırdı ve bir araca da isabet etti.
​Yardım derneği yöneticileri 10 milyon liralık vurgun yapmış: 49 gözaltı
​Yardım derneği yöneticileri 10 milyon liralık vurgun yapmış: 49 gözaltı
Bir engelli derneğinin ismini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik 22 ilde 70 kişiye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dernek adı altında bu güne kadar 6 milyon karşılığında makbuz kesildiği tespit edildi
​Park Kavgasında Silahlar Konuştu: 2 Yaralı
​Park Kavgasında Silahlar Konuştu: 2 Yaralı
İçerisinde meyve ve sebze kasalarının bulunduğu kamyonetini sokağın ortasından bir evin önünde park eden şahıs ile ev sahibi arasından yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
​Hemşire, Altınlar İçin Anne ve Babasını Sarımsak Ezeceği ile Öldürdü
​Hemşire, Altınlar İçin Anne ve Babasını Sarımsak Ezeceği ile Öldürdü
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sarımsak ezici ile başlarına vurduğu anne ve babasını boğarak öldüren hemşirenin eyleminin "canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" olarak değerlendirilemeyeceğine hükmederek, verilen cezayı bozdu. Hemşire, yeniden yargılanacak.
​Aksiyon Filmi Gibi Ama Gerçek: Gözaltındayken Kelepçeyi Kırıp Kaçtı
​Aksiyon Filmi Gibi Ama Gerçek: Gözaltındayken Kelepçeyi Kırıp Kaçtı
Dün gece filmleri bile aratmayacak şekilde hareketli anlar yaşandı. Gözaltında iken kelepçeyi kırmayı başarıp kaçan bir şüpheli, bölgedeki polis ve bekçilerin 45 dakika süren yoğun uğraşları sonucu yakalanarak yeniden gözaltına alındı. Hastaneden firar eden şüpheli şahıs yeniden kelepçelenerek polis merkezine götürüldü.
Terör Operasyonu: Evden Cephane Çıktı
Terör Operasyonu: Evden Cephane Çıktı
Hilvan'a Sporu Sevdiren Kaymakam
Hilvan'a Sporu Sevdiren Kaymakam
​Benzine Son Bir Ayda 2 İnci Zam Geldi
​Benzine Son Bir Ayda 2 İnci Zam Geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Okul ihtiyacını tamamen çözmeyi hedefliyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Okul ihtiyacını tamamen çözmeyi hedefliyoruz'
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:36
Güneş
06:56
Öğle
12:43
İkindi
15:50
Akşam
18:21
Yatsı
19:35
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿