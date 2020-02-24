Cevdet Yılmaz, Yatırımcıları Şanlıurfa’ya Davet Etti

Yılmaz: En Büyük Kaynağımız İnsan

“Türkiye’deki ve Dünyadaki Yatırımcıları Şanlıurfa’ya Davet Ediyorum”

Bazı ziyaret ve partisinin toplantılarına katılmak üzere Şanlıurfa’ya gelen Eski Kalkınma Bakanı, 63. Hükümet Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Valilik ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Şanlıurfa Milletvekilleri Ahmet Eşref Fakıbaba, Halil Özcan, Zemzem GülenderAçanal, İbrahim Halil Yıldız, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat ve beraberindeki partililerle birlikte Şanlıurfa Valiliğini ziyaret eden Yılmaz, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Vali Abdullah Erin tarafından makamda ağırlandı.Eski Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın, kendisini Dicle Kalkınma Ajansı Kurucu Genel Sekreteri olarak atayan Bakan olduğunu hatırlatan Vali Erin, o yıllardan bu yana GAP’ın ve bölgenin kalkınması için çok büyük emekler sarf eden bir isim olduğunu söyledi. Burada yaptığı konuşmada, Şanlıurfa’da başta ekonomik kalkınma olmak üzere eğitim, sağlık ve diğer sektörlerde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Vali Erin, bölgeye sunduğu katkı ve desteklerinden dolayı Yılmaz’a teşekkür etti.Bakanlığı sürecinde ilk atadığı yöneticinin Vali Abdullah Erin olduğunu anımsatan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Sayın Valimizi Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri olarak atamıştık. Kendisi de çok başarılı bir performans ortaya koydu Şimdi de Şanlıurfa’da, dünya için çok önem arz eden bir şehrimizin Valisi olarak görev yapıyor. Kendisinin bugüne kadar yaptığı tüm görevlerdeki başarısına şahidim. Burada da çok güzel hizmetler yapıyor. Dolaysıyla kendisini tebrik ediyorum.” diye konuştu.Vali Erin’in görev sürecinde Şanlıurfa’da inşa edilen dört bin dersliğin, müthiş bir atılım olduğunu kaydeden Yılmaz, “En büyük kaynağımız insan. Bu insanımızı geleceğe ne kadar iyi hazırlarsak, o kadar başarılı oluruz.” dedi.Şanlıurfa’da istihdama yönelik çalışmaların da çok kıymetli olduğunun altını çizen Yılmaz, Şanlıurfa’nın Türkiye’nin en genç ili olduğunu ve bu genç nüfusun değerlendirilmesinin en büyük avantaj olduğunu söyledi.Son yirmi yılda hükümetlerin bölgeye altyapı anlamında ciddi yatırımlar yaptığını dile getiren Yılmaz, sosyal ve fiziki altyapı yatırımlarının yanında özel sektörün teşvik edilmesi yönündeki düzenlemelerin önemine dikkat çekti. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin, yapılan bu yatırımlarla belirli bir eşiğe geldiğini, bundan sonraki süreçte daha kalkınmış bir düzeye geçmesi gerektiğine değinen Yılmaz, özel sektörün harekete geçmesinin önemli olduğunu ifade etti.Geçmişte terörün kamu yatırımlarına olduğu kadar özel sektöre de sekte vurduğunu, sermaye ve beyin göçüne neden olduğunu hatırlatan Yılmaz, “Terör, kalkınmanın da demokrasinin de düşmanıdır. Bu bölge, bunu yaşayarak gördü. Son dönemlerde çok şükür bu terör belasından büyük oranda kurtulmuş durumdayız. Artık gündemimizi fazla meşgul etmiyor. Bu çerçevede, terörle mücadeleyi yürüten kurumlarımıza da teşekkür ediyoruz. Şimdi, kalkınmanın tam zamanı. Kamu yatırımları yapıldı, teşvik politikalarımız güçlü, huzur ortamı pekişmiş durumda. Tek yapacağımız, bu süreçlere liderlik yapmak, yatırım fırsatlarını daha iyi tanıtmak, yatırımcıları ve nitelikli insanları cezbetmektir.” dedi.Şanlıurfa’nın turizme dönük çalışmalarının çok başarılı olduğunu, bu çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği 2019 Göbeklitepe Yılı ile büyük ivme kazandığını belirten Yılmaz, “Şanlıurfa artık sadece bir tarım kenti olarak değil, kültür ve inanç turizmi şehri olarak da anılmaya başladı. Hizmet sektörleri, istihdamın en fazla sağlandığı sektörlerdir. Yeni konaklama tesisleri ve işletmeler faaliyete girdikçe, genç nüfusun istihdamına da çok büyük katkılar yapacaktır. Turizm, sadece ekonomik faaliyet olarak da görülmemeli. Toplumlar arası diyalog anlamında da çok önemli. Bütün dünyadan turistlerin Şanlıurfa’ya geldiği bir ortam, Türkiye’nin dünyada tanıtımı açısından, dünyadaki imajı açısından çok önemli. Bununla birlikte gelecek farklı ekonomik, kültürel, siyasi sonuçlar da söz konusu. Dolaysıyla Şanlıurfa son derece doğru yolda.” diye konuştu.Şanlıurfa’da bir taraftan tarıma ciddi yatırımlar yapıldığını ve tarıma dayalı sanayilerin geliştiğini, diğer taraftan da emek yoğun imalat sanayiine sağlanan destek ve teşviklerle yatırım aldığını ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yatırımcıları Şanlıurfa’ya davet etti.Tarım ve sanayinin yanında, turizme paralel hizmet sektörlerinin de Şanlıurfa’da geliştiğine dikkat çeken Yılmaz, “Önümüzdeki yıllarda inşallah bu devam eder. Bu vesile ile Türkiye’deki ve dünyadaki yatırımcıları da buraya davet etmek istiyorum. Turistlerin kafasında bazen önyargılar olabildiği gibi, yatırımcının da zihninde geçmişten gelen önyargılar olabiliyor. Özellikle büyük sermaye grupları, gelişmekte olan bölgelere yeterli ilgiyi göstermiyorlar. Bölgenin sanayisinin lokomotifi diyebileceğimiz, küçük işletmeleri de kendisiyle birlikte harekete geçirebilecek yatırımların özellikle bu bölgeye gelmesi çok önemli. Bunun için hep birlikte gayret sarf etmeliyiz.” dedi.Şanlıurfa’nın gelecekte bir dünya şehri olacağına inandığını belirten Yılmaz, “Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Türkiye’nin kaynaklarını tüketen bir yük değil, varlıktır. Türkiye’nin kalkınma hedeflerine katkıda bulunan en önemli bölgedir. Önümüzdeki süreçlerde bu daha da ortaya çıkacak.” ifadelerini kullandı.Editör: Ahmet Şen