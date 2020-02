Bahattin Yıldız, Eleştirilere Cevap Verdi

Çevik Kuvvet açıklaması

AK Parti’nin Şanlıurfa’daki ilçe kongrelerini ve yapılan çalışmaları değerlendirmek için basın mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, kamuoyunda gündeme gelen eleştirilere de değindi. Yapılan eleştirilerin amacının algı oluşturmak olduğunu vurgulayan Bahattin Yıldız, dedikodularla siyasetin yürütülemediği mesajını verdi.Şanlıurfa’da yürütülen çalışmalar ile ilgili girişimlerde bulunduklarını ve sürekli zaman aşımına uğrayan Çevik kuvvet Köprülü Kavşak ile ilgili açıklama yapan Başkan Yıldız, “AK Parti hizmet partisidir. Geçmişiyle geleceği birleştirip tecrübeyle yeniliği bir araya getirip emin adımlar hedeflerine sizlerin de desteğiyle ulaşacaktır. Bu çalışmalar devam ederken, ilimizin sorunlarına da en üst seviyede takibini sağlıyoruz. İlimizin problemlerini ortak bir paydada milletvekillerimizle, MKYK üyelerimizle, belediye başkanlarımızla, ilçe başkanlarımızla bir araya gelerek rapor haline getirip ilgili bakanlıklarımıza sunuyoruz.En önemlisi geçtiğimiz hafta milletvekillerimiz, belediye başkanlarımızla birlikte Ulaştırma Bakanlığımızı ziyaret ettik. Gitmeden önce dosya çalışmalarında beraber bulunduk. Burada bakanlığımıza sunduğumuz ilk talebimiz ve en önemlisi çevik kuvvet köprülü kavşağındaki çalışmaların derhal bitmesi oldu. Gördüğünüz gibi ilgili firma da çevik kuvvet çalışmalarını hızlandırmış durumda. Burada birtakım ödenek sıkıntısından dolayı bir aksama meydana gelmişti, bakanlığımızın talimatıyla bu sorun da giderildi. Temel hedefimiz buradaki çalışmaların bir an önce bitirilip çevik kuvvet kavşağının halkımızın hizmetine sunulması.” dedi.Trafik kazalarının sıklıkla yaşandığı bağlantı yollarının duble yol haline getirilmesi taleplerini de değerlendiren Yıldız, “İkinci talebimiz Evren Sanayiye giden çevre yolunun bitirilmesi oldu. Üçüncü talebimiz, Birecik-Şanlıurfa arasında duble yolun yapılması. Dördüncü talebimiz Ceylanpınar-Kızıltepe arasındaki yolun da duble yol yapılması oldu. Bunun yanı sıra ilçe başkanlarımızın da ilçelerinde tespit ettikleri sorunları içeren dosyalarımızı bakanlığımıza teslim ettik. Bunu sadece teslim etmekle kalmayacağız, takipçisi de olacağız.” şeklinde konuştu.Yoğun bir çalışma süreci içerisinde olduklarının altını çizen İl Başkanı Bahattin Yıldız, “Daha önce ilimizi ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanımızla görüşmeler sağladık. Bakanımız, Şanlıurfa’daki toplantıda neyi vaat ettiyse bu sözlerini yerine getirdi. Bu nedenle çok teşekkür ediyorum. Millet parkları tesisini yaptı, araç hibe destekleri yaptı. Diğer çalışmalar da devam ediyor, bunlar da en kısa süre içinde yerine gelecek.Geçtiğimiz aylarda Şanlıurfa ile ilgili taleplerimizi ilettiğimiz Gençlik ve Spor Bakanımız da önümüzdeki günlerde Şanlıurfa’ya gelecek. Burada söz verdiği projeleri açıklayacak. AK parti olarak hareketli ve bereketli bir dönemi geride bırakmış oluyoruz. Önümüzdeki süreçte de yine hareketli ve bereketli bir dönem yaşayacağız. Şu anda oluşan kongre süreçlerinin başta ilçelerimize illerimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum.” sözlerine yer verdi.Yıllardır taşınan ve boş bir şekilde bekletilen eski hastane binalarının değerlendirileceğini belirten Bahattin Yıldız, “Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yapılmasının ardından boşaltılan eski hastane binalarının da değerlendirilmesi için Sağlık Bakanlığımız tarafından bu binaların durumunun rapor haline getirilmesi için bir heyet gönderildi. Depreme uygun olup olmadığı, bölgedeki durumu ile ilgili rapor hazırlandı ve Bakanlığa götürüldü. Raporun sonuçlanmasının ardından o bölgedeki binaların da tekrar hizmette kullanılması söz konusu.” diye konuştu.Sürekli dile getirilen ancak bir türlü çalışmalara başlanmayan ve bu nedenle eleştirilere konu olan Şanlıurfa Şehir Hastanesi ile ilgili bilgi veren AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Yıldız, “Biz göreve geldiğimizde bıkmadan, usanmadan ilimizle ilgili her talebimizi istemekten çekinmeyeceğimizi belirtmiştik. Bununla ilgili her kapıyı çalacağımızı bilmenizi istiyorum. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, bu süreçte Şanlıurfa’nın sağlık durumu ve şehir hastanesi ile ilgili açıklamalarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelmesi bekleniyordu. Ancak yaşanan deprem nedeniyle yoğunluk söz konusu olduğundan bu ziyaret de ertelenmiş oldu.Önümüzdeki toplantımızda yine Sağlık Bakanımız ile sağlayacağımız görüşmede sağlık sorunları ve şehir hastanesi ile ilgili net bilgileri kendilerinin açıklamasını isteyeceğiz. Bize iletilen bilgilendirmelere göre ilgili firma ile ilgili sıkıntılar yaşanmakta, bu nedenle yapılacak olan görüşmeler sonucu ya firma ile devam edilecek ya da sözleşme feshedilerek kamuoyu kaynaklarıyla bu hastanemiz mutlaka yapılacak. 2023 yılından önce Şanlıurfa Şehir Hastanesinin bitirileceği belirtilmiş durumda. Biz de bunun takipçisi olacağız. Ayrıca Milletvekillerimizle birlikte yaptığımız görüşme neticesinde doktor atamaları ile ilgili talepte bulunmuştuk. Bu talebimiz de değerlendirilerek en kısa zamanda Şanlıurfa’ya personel atamasının yapılmasının belirtilmesi dolayısıyla da ayrıca teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.Yapılan eleştirilerin gerçekliği savunan belgelerinin olmadığını ve algı oluşturmak amacını taşıdığını savunan Başkan Bahattin Yıldız, “Biz AK Parti Şanlıurfa Teşkilatı olarak yarın seçim olacakmış düşüncesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gece gündüz, sıcak soğuk demeden genel merkezimizin bize verdiği görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Hiçbir siyasi kaygı duymadım, hiçbir beklenti içerisinde olmadım. Kim ne yaparsa yapsın, kim ne söylerse söylesin, hangi algı operasyonlarına girerlerse girsinler, hangi iftiralarla karşımıza çıkarlarsa çıksınlar biz bildiğimiz yoldan gitmekten geri durmayacağız. Çalışmaktan geri durmayacağız.Onlar konuşur AK Parti yapar; onlar konuşur biz işimize bakarız. Varsa ellerinde projeleri, çalışmaları, fikirleri ilimiz ve ilçelerimiz adına bizlerle ve kamuoyu ile paylaşsınlar. Olumlu olan projelerine bizler de her türlü desteği sağlayalım. Eleştirinin olmaması diye bir kaide yok. Bu eleştiriler olumlu da olur, ilimiz adına, ilçelerimiz adına yapılan eleştirilere kapımız her zaman açıktır. Ama hiçbir şekilde, hiçbir belgeye, bilgiye, hiçbir resmiyete dayandırmadan, o bunu dedi, şu onu dedi söylentileriyle hiç kimse Şanlıurfa’da siyaseti dizayn edemez. Kimin elinde ne belgesi varsa, görevini yerine getirmeyenlerle ilgili delilleri ıspatlı bir şekilde önümüze sunsunlar, biz de gereğini yapalım.Ancak ikide bir Urfa kamuoyunu görevi başında olan arkadaşlarımız, çalışma ekiplerimiz ve bu şehre gece gündüz demeden çalışan insanların morallerini bozmaya, insanları gaddar duruma düşürmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Oturdukları koltukta ahkam kesenler, oturdukları yerden eleştiri yapanlar kafalarını iki elin arasına koyup düşünsünler. Urfa kamuoyunu 3-5 kişi dizayn edemez ve bu şehir yönetilemez. Biz AK Parti olarak belirlediğimiz hedeflere emin adımlarla ulaşmaya devam edeceğiz.” sözlerine yer verdi.