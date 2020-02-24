Büyükşehir Belediyesi Urfalıların Parasını Çar Çur Ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi daha önce yol daraltma bahanesiyle 18 Mart caddesinde yaptığı kaldırımları bu sefer de yolu genişletme bahanesiyle tekrardan kaldırdı. Binlerce lira zarara neden olan bu yanlış uygulama vatandaşlardan oldukça büyük bir tepki topladı.Şanlıurfa'da mevcut yolların trafiğe yetersiz kalmasına rağmen söz konusu yolun daraltılması için çalışma yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bu uygulamanın yanlış olduğunun geç de olsa farkına vardı. Yol daraltma esnasında yaptığı kaldırımları tekrardan yıkan Büyükşehir Belediyesi binlerce liralık zararın nasıl karşılanacağını ise açıklamadı.Sosyal medyadan yapılan uygulamaya tepkiler yükseldi. Vatandaşlar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zaten trafikte yetersiz kalan yolu neden daraltma gereği duyuyor. Bundan kaynaklı binlerce liralık zararın sebebi kimdir.” şeklinde sorular sorarak tepkilerini dile getirdi.Editör: Ahmet Şen