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Bu haber 24 Şubat 2020 12:24:16 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da Dev Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

​Şanlıurfa’da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 241 kilogram esrar, 120 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Urfa'da Dev Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Şanlıurfa’da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 241 kilogram esrar, 120 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer ver verildi: “Uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında 22/02/2020 günü ilimizde Narkotik Şube Müdürlüğü Ekiplerince yapılan 3 farklı yakalamada;
 
•Uyuşturucu sevkiyatı yaptığı değerlendirilen şüpheli 1 kamyonet durdurulmuş. Yapılan aramada taban kısmında bulunan Zula içerisinde; 45 paket halinde daralı ağırlığı 236 kilogram gelen esrar maddesi
 
•Siverek ilçesinde durdurulan bir otobüsün bagaj bölümünde valiz içerisinde; 3 parça halinde daralı ağırlığı 5 kilogram gelen esrar maddesi
 
• İstanbul ilinden İlimizde satışı yapılmak üzere Uyuşturucu Madde getirecekleri değerlendirilen şüpheli 2 şahıstan 2 paket halinde daralı ağırlığı 120 gram gelen Metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir.
 
Yapılan yakalamalar toplamında: 4 şüpheli şahıs Tutuklanmış ve 241 kilogram esrar, 120 gram Metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir.”


Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
Urfa'da Dev Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
Urfa'da Dev Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
​Şanlıurfa’da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 241 kilogram esrar, 120 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.
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