Urfa'da Dev Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Şanlıurfa’da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 241 kilogram esrar, 120 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer ver verildi: “Uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında 22/02/2020 günü ilimizde Narkotik Şube Müdürlüğü Ekiplerince yapılan 3 farklı yakalamada;•Uyuşturucu sevkiyatı yaptığı değerlendirilen şüpheli 1 kamyonet durdurulmuş. Yapılan aramada taban kısmında bulunan Zula içerisinde; 45 paket halinde daralı ağırlığı 236 kilogram gelen esrar maddesi•Siverek ilçesinde durdurulan bir otobüsün bagaj bölümünde valiz içerisinde; 3 parça halinde daralı ağırlığı 5 kilogram gelen esrar maddesi• İstanbul ilinden İlimizde satışı yapılmak üzere Uyuşturucu Madde getirecekleri değerlendirilen şüpheli 2 şahıstan 2 paket halinde daralı ağırlığı 120 gram gelen Metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir.Yapılan yakalamalar toplamında: 4 şüpheli şahıs Tutuklanmış ve 241 kilogram esrar, 120 gram Metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir.”Editör: Ahmet Şen