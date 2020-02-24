Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 24 Şubat 2020 11:55:33 Tarihinde eklenmiştir.

HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu

​Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu.

HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu. 2015 yılında teröristler tarafından kaçırılan Veysi Birlik, güvenlik güçlerine teslim olarak annesi Muhteber Birlik ile kucaklaştı. Veysi ile birlikte evladına kavuşan aile sayısı 9’a yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuğu için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde 22 Şubat 2020 itibariyle evlat nöbetine başlayan anne Muhteber Birlik, 2 gün sonra oğluna kavuştu. Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı ikna süreci uzmanlarının çalışması sonucu ikna edilerek Mardin'in Nusaybin ilçesi sınır hattında ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Veysi Birlik burada yapılan işlemlerinin ardından Diyarbakır'a sevk edildi.
 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından aranan ve oğlunun teslim olduğu müjdesini bizzat Bakan Soylu'dan alan evlat nöbetindeki anne Muhteber Birlik, diğer oğlu Behçet Birlik ile birlikte Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına gelerek 5 yıl sonra oğlu ile kucaklaştı. Anne ve evladının kavuşmasında duygusal anlar yaşandı. Birlik ailesi Veysi'nin teslim olmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
 
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan Hacire Akar'ın oğlu Mehmet, Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda ve Melik ve Melek Aslan çiftinin oğlu Volkan çeşitli tarihlerde terör örgütünden kaçarak ailelerine kavuşmuştu. Veysi ile birlikte HDP önündeki 9'uncu aile evladına kavuşmuş oldu.
Yorum Yap
Asayiş
Urfa'da Dev Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
Urfa'da Dev Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
​Şanlıurfa’da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 241 kilogram esrar, 120 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.
HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu
HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu
​Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu.
Urfa'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
Urfa'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
​Şanlıurfa Haliliye’de silahlı saldırı meydana geldi. Meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da bir terörist teslim oldu
Şanlıurfa'da bir terörist teslim oldu
​Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde sınırı geçen PKK/YPG’li bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Babasını baltayla öldürdü
Babasını baltayla öldürdü
Tartıştığı babasını baltayla başından ve sırtından vurarak öldüren kişi polis karakoluna teslim oldu.
​Husumetli Olduğu Kişinin Fırınına Kurşun Yağdırdı
​Husumetli Olduğu Kişinin Fırınına Kurşun Yağdırdı
Husumetli olduğu kişinin fırınına kurşun yağdıran başka bir fırıncı, kişilerce darp edilmesi sonucu hastanelik oldu. Kurşunlardan bazıları fırının camekanını kırdı ve bir araca da isabet etti.
​Yardım derneği yöneticileri 10 milyon liralık vurgun yapmış: 49 gözaltı
​Yardım derneği yöneticileri 10 milyon liralık vurgun yapmış: 49 gözaltı
Bir engelli derneğinin ismini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik 22 ilde 70 kişiye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dernek adı altında bu güne kadar 6 milyon karşılığında makbuz kesildiği tespit edildi
​Park Kavgasında Silahlar Konuştu: 2 Yaralı
​Park Kavgasında Silahlar Konuştu: 2 Yaralı
İçerisinde meyve ve sebze kasalarının bulunduğu kamyonetini sokağın ortasından bir evin önünde park eden şahıs ile ev sahibi arasından yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
​Hemşire, Altınlar İçin Anne ve Babasını Sarımsak Ezeceği ile Öldürdü
​Hemşire, Altınlar İçin Anne ve Babasını Sarımsak Ezeceği ile Öldürdü
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sarımsak ezici ile başlarına vurduğu anne ve babasını boğarak öldüren hemşirenin eyleminin "canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" olarak değerlendirilemeyeceğine hükmederek, verilen cezayı bozdu. Hemşire, yeniden yargılanacak.
​Aksiyon Filmi Gibi Ama Gerçek: Gözaltındayken Kelepçeyi Kırıp Kaçtı
​Aksiyon Filmi Gibi Ama Gerçek: Gözaltındayken Kelepçeyi Kırıp Kaçtı
Dün gece filmleri bile aratmayacak şekilde hareketli anlar yaşandı. Gözaltında iken kelepçeyi kırmayı başarıp kaçan bir şüpheli, bölgedeki polis ve bekçilerin 45 dakika süren yoğun uğraşları sonucu yakalanarak yeniden gözaltına alındı. Hastaneden firar eden şüpheli şahıs yeniden kelepçelenerek polis merkezine götürüldü.
Urfa'da FETÖ Operasyonu Gözaltılar Var
Urfa'da FETÖ Operasyonu Gözaltılar Var
Aralarında Şanlıurfa’nın da bulunduğu 11 ilde FETÖ operasyon düzenlendi. Polis, 21 kişiyi gözaltına aldı.
​Karısını Öldüren Astsubay İntihar Etti
​Karısını Öldüren Astsubay İntihar Etti
Yenimahalle ilçesinde karısı ile tartışan astsubay üstçavuş, önce eşini daha sonra ise kendini öldürdü.
Urfa'da Dev Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
Urfa'da Dev Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
Sınır hattındaki karakollara beton blok sevkıyatı yapılıyor
Sınır hattındaki karakollara beton blok sevkıyatı yapılıyor
Güvenli hale gelen sınır hattı piknik alanına döndü
Güvenli hale gelen sınır hattı piknik alanına döndü
HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu
HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:37
Güneş
06:57
Öğle
12:43
İkindi
15:50
Akşam
18:20
Yatsı
19:34
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿