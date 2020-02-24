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Bu haber 24 Şubat 2020 10:08:44 Tarihinde eklenmiştir.

Kayseri'de Şanlıurfa Rüzgarı Esti

Spor Genel Müdürlüğü’nün 2020 yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Yıldızlar Judo gurup müsabakaları 22-23 Şubat tarihlerinde Kayseri Atatürk Spor salonunda yapıldı.

Kayseri'de Şanlıurfa Rüzgarı Esti

Spor Genel Müdürlüğü’nün 2020 yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Yıldızlar Judo gurup müsabakaları 22-23 Şubat tarihlerinde Kayseri Atatürk Spor salonunda yapıldı. Müsabakalar da Şanlıurfa’yı temsil eden Judocular 1 gümüş 4 bronz madalya kazanarak, Mart ayında Sinop’ta yapılacak olan Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandılar.
 
Müsabakalar sonunda bir açıklama yapan Türkiye Judo Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi Mücahid Delioğlu;

“ Kayseri’den ilimize madalyalar ile döndüğümüz için mutluyuz. Şanlıurfa’lı Judocularımızla 2020 sezonuna çok güzel başarılar ile başlamıştık ve öyle de devam ediyoruz. Yıldız Judocularımızın başarıları Şanlıurfa’da alt yapıya ne kadar önem verdiğimizin ispatıdır. Sporcularımızı tebrik ediyor, Mart ayında Sinop ilinde yapılacak olan Türkiye Finallerinde başarılar diliyorum. Ayrıca Judocularımızdan desteklerini esirgemeyen Judo Federasyonu Başkanımız Sn. Sezer Huysuz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Canpolat, Eyyubiye Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Kuş, Judo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Ali İhsan Delioğlu ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum ” ifadelerini kullandı.

Editör: Ahmet Şen
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Spor
Kayseri'de Şanlıurfa Rüzgarı Esti
Kayseri'de Şanlıurfa Rüzgarı Esti
Spor Genel Müdürlüğü’nün 2020 yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Yıldızlar Judo gurup müsabakaları 22-23 Şubat tarihlerinde Kayseri Atatürk Spor salonunda yapıldı.
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